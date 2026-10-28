Los detalles del nuevo formato de la Liga Profesional que se definiría hoy en el Comité Ejecutivo
Los dirigentes analizarán una propuesta que elimina las dos zonas, mantiene los torneos Apertura y Clausura y contempla una tabla anual con los 30 equipos. Qué cambiaría y cuáles son los puntos que todavía deben resolverse.
Resumen para apurados
- La AFA debate hoy en Buenos Aires un nuevo formato de la Liga Profesional para 2027, con 30 equipos y sin zonas, para que todos los clubes se enfrenten al menos una vez al año.
- El plan elimina las dos zonas actuales y propone torneos Apertura y Clausura de 15 fechas más playoffs, además de sostener una tabla anual y dos descensos de categoría.
- Si el Comité aprueba el cambio, el fútbol argentino premiará tres campeones de liga al año y dotará de mayor equidad deportiva a la clasificación para las copas de 2027.
La Liga Profesional del fútbol argentino se encamina a un nuevo cambio de formato para 2027. La propuesta que analizarán los dirigentes en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA contempla mantener los 30 equipos en Primera División, eliminar la división en dos zonas y establecer un calendario que permita que todos los clubes se enfrenten entre sí al menos una vez durante la temporada.
El proyecto conservaría los torneos Apertura y Clausura, con definiciones por playoffs, y la tabla anual que acumula los puntos obtenidos a lo largo del año. De esta manera, el fútbol argentino mantendría su sistema de campeonatos cortos, pero con una modificación central en la organización del fixture.
La iniciativa busca resolver una de las particularidades del formato vigente: con dos zonas de 15 equipos, muchos clubes no se enfrentan durante una misma temporada, aunque después sus resultados se comparen en una tabla anual.
¿Cómo se jugaría el torneo de 2027?
La propuesta contempla un calendario de 30 fechas para los 30 equipos de Primera División. Cada club enfrentaría una vez a los otros 29 y disputaría un partido adicional frente a su clásico rival o al equipo que le corresponda por emparejamiento.
El campeonato se dividiría en dos tramos de 15 jornadas, correspondientes al Apertura y al Clausura. Sin embargo, a diferencia del sistema actual, no habría dos zonas: los 30 equipos integrarían una misma tabla de posiciones.
La primera parte del fixture se disputaría durante el Apertura. Al finalizar la fecha 15, los 16 mejores ubicados accederían a los playoffs para definir al campeón del primer semestre.
Luego, el calendario continuaría con el Clausura, en el que se completarían los cruces pendientes. Al cierre de la fecha 30, se repetiría el sistema de clasificación a los playoffs, con los 16 primeros de la tabla del segundo tramo.
El esquema también contempla la alternancia de las localías. Así, los equipos podrían jugar como locales en el partido de un semestre y como visitantes en el siguiente, según el armado del calendario.
¿Qué pasaría con los playoffs?
La eliminación directa se mantendría como una de las características centrales de los torneos. Tanto en el Apertura como en el Clausura, los 16 mejores equipos accederían a los octavos de final y disputarían las instancias siguientes hasta consagrar a un campeón.
Todavía deben definirse algunos detalles sobre el desarrollo de esas eliminatorias. Entre las alternativas que se analizan figuran los cruces de ida y vuelta en octavos y cuartos de final, o la continuidad del sistema de partido único, con sede neutral y posibles ventajas deportivas para los equipos mejor ubicados en la tabla.
Las condiciones para las semifinales y la final también forman parte de los aspectos que deberán quedar establecidos en la reglamentación definitiva.
¿Habrá un campeón de la tabla anual?
Sí. La propuesta contempla mantener el reconocimiento para el equipo que termine primero en la tabla anual, que sumará los puntos obtenidos durante las 30 fechas de la temporada.
Este es uno de los cambios que busca darle mayor consistencia a la competencia. Con el nuevo formato, el ganador de la tabla anual habrá enfrentado a los otros 29 equipos de Primera División, algo que no ocurre necesariamente con el sistema de zonas.
De esta manera, el fútbol argentino conservaría tres vías de consagración en la Liga Profesional: el campeón del Apertura, el del Clausura y el equipo que termine en lo más alto de la tabla anual.
A esos títulos se sumaría el de la Copa Argentina, además de las competencias que enfrentan a campeones de distintos torneos.
¿Cambiará la clasificación a las copas internacionales?
En principio, no habría modificaciones en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los cupos continuarían distribuyéndose entre los campeones de los torneos correspondientes y los equipos mejor posicionados en la tabla anual, de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación.
La tabla acumulada seguiría siendo determinante para definir buena parte de los lugares en las competencias continentales. El nuevo formato, por lo tanto, modificaría la forma de disputar el campeonato, pero mantendría la importancia de la regularidad a lo largo de toda la temporada.
¿Qué pasará con los descensos?
La definición de los descensos es uno de los puntos que deberá contemplar el reglamento definitivo. La información que trascendió hasta el momento indica que se mantendría el esquema de dos pérdidas de categoría: una por promedios y otra por la tabla anual.
Sin embargo, el cambio de calendario abre otra cuestión. En 2026, cada equipo disputa 32 partidos que cuentan para la tabla anual y los promedios. Con el proyecto para 2027, esa cantidad se reduciría a 30.
Por eso, los dirigentes también deberán establecer cómo se adaptará el sistema de descensos a la nueva cantidad de encuentros y qué criterios se utilizarán para garantizar su aplicación.
¿Por qué se busca cambiar el formato?
La principal explicación está en la necesidad de que los equipos compitan en condiciones más comparables dentro de una misma tabla. En el sistema actual, la división en dos zonas condiciona los rivales que enfrenta cada club y hace que algunos equipos no se crucen durante todo el año.
El nuevo esquema eliminaría esa separación y permitiría que los 30 participantes se enfrenten entre sí, sin renunciar a los playoffs ni a los dos campeones semestrales.
La decisión que adopten los dirigentes será clave para determinar si el proyecto se implementa desde 2027 y bajo qué condiciones. Si recibe la aprobación del Comité Ejecutivo, la Liga Profesional tendrá que terminar de definir los detalles reglamentarios y la organización del calendario para la próxima temporada.