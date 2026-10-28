Los detalles del nuevo formato de la Liga Profesional que se definiría hoy en el Comité Ejecutivo

La Liga Profesional del fútbol argentino se encamina a un nuevo cambio de formato para 2027. La propuesta que analizarán los dirigentes en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA contempla mantener los 30 equipos en Primera División, eliminar la división en dos zonas y establecer un calendario que permita que todos los clubes se enfrenten entre sí al menos una vez durante la temporada.