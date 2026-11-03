Los bancos permanecerán cerrados por cinco días en noviembre: cuándo volverán a abrir

El lunes 9 fue declarado feriado en todo el país por el Gobierno. Aunque en un principio no estaba previsto que este día fuera no hábil, todas las provincias se adherirán. Buenos Aires y Córdoba tendrán sus feriados locales los días en que el Papa esté en dichos lugares. Además, el Banco Central de la República Argentina declaró feriado en todo el país para los empleados del rubro.