Los bancos permanecerán cerrados por cinco días en noviembre: cuándo volverán a abrir

Resumen para apurados
- Los bancos en Argentina cerrarán cinco días entre el 6 y 10 de noviembre por el Día del Bancario y la visita del papa León XIV, operando solo por canales digitales.
- El asueto gremial del viernes se une al fin de semana y a dos feriados decretados por el Gobierno y el BCRA ante la llegada del Sumo Pontífice a Buenos Aires y Córdoba.
- La actividad presencial se reanudará el 10 de noviembre en casi todo el país, obligando a los usuarios a anticipar trámites por ventanilla y cobro de haberes.
Quienes necesiten hacer trámites y transacciones bancarias que requieran apertura o atención por ventanilla, deberán tomar precauciones en los próximos días. Este fin de semana y el inicio de la semana próxima, el servicio en los bancos se ofrecerá de forma atípica. Sólo podrán realizarse transacciones en línea y algunas permitidas por los cajeros automáticos.
El Gobierno nacional, la Asociación Bancaria y el Banco Central de la República Argentina motivaron la implementación de días no hábiles para el sector. Una efeméride y dos feriados nacionales se sumarán al fin de semana del sábado 7 y domingo 8 y darán como resultado un fin de semana de cinco días para los trabajadores del sector.
Asueto por el Día de los Empleados Bancarios
Este viernes 6 de noviembre será el primer día que las puertas de los bancos permanecerán cerradas. La Asociación Bancaria instauró un asueto para ese día para los empleados del sector en conmemoración de su creación en 1924. El 6 de noviembre el sindicato del sector creó la organización formalmente. Los trabajadores buscaban poner fin a las extensas jornadas de trabajo de 12 horas y mejorar sus condiciones laborales.
Por este motivo, la jornada será un día no laborable. La fecha coincidirá también con el plazo límite para otorgar el bono que recibe el sector en concepto de celebración por su día. El monto mínimo pautado será de $2.275.519,25, pero dependerá de la categoría del empleado. El monto estará condicionado por la antigüedad, el puesto y los adicionales de cada trabajador.
Dos feriados para los bancos
Al viernes 6 le seguirán los días tradicionalmente sin actividades del sábado 7 y domingo 8. El lunes 9 y martes 10 también se sumarán para extender los días no hábiles del sector. Ambos fueron declarados por la llegada del papa León XIV a la Argentina, quien visitará el país entre el domingo 8 y el miércoles 11. Su presencia incluirá paradas en Buenos Aires y Córdoba.
El lunes 9 fue declarado feriado en todo el país por el Gobierno. Aunque en un principio no estaba previsto que este día fuera no hábil, todas las provincias se adherirán. Buenos Aires y Córdoba tendrán sus feriados locales los días en que el Papa esté en dichos lugares. Además, el Banco Central de la República Argentina declaró feriado en todo el país para los empleados del rubro.
Por lo tanto, la actividad en las entidades financieras se retomará el martes 10 de noviembre en la mayoría de las provincias. Córdoba y Buenos Aires deberán contemplar sus propios feriados.