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Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga anticipa un mes de cambios intensos y giros inesperados bajo el año del Caballo. Qué le deparan los astros a cada signo en la recta final del 2026 y cómo aprovechar el clima astrológico.

Ludovica Squirru reveló cómo será el mes para los distintos signos.
Ludovica Squirru reveló cómo será el mes para los distintos signos. Imagen: Diario Río Negro
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En su libro para 2026, la astróloga Ludovica Squirru presentó sus predicciones de noviembre para guiar a cada signo ante un ciclo de intensas transformaciones.
  • El período combina la energía del Chancho con la del año del Caballo, creando un escenario caótico que exige cuidar la salud, las finanzas y los vínculos personales.
  • Aunque el mes iniciará con tensiones y demoras para varios signos, hacia el cierre se prevé un clima de alivio económico, mayor optimismo y nuevos proyectos.
Resumen generado con IA

Un nuevo ciclo se inaugura con la llegada de noviembre, un tiempo que, en la antesala de fin de año, anticipa grandes transformaciones para algunos signos, necesidad de cautela para otros e impulso para los representantes del zodíaco chino que, a través de oportunidades inesperadas y giros favorables disfrazados de desafíos, podrán conquistar sus metas. Un mes que, según advierte la reconocida astróloga Ludovica Squirru, será de energía caótica pero de resultados sorprendentes.

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

Ludovica Squirru compartió en su libro Horóscopo Chino 2026 cuáles serán las predicciones para el mes de noviembre, regido por la influencia del Chancho que se combinará con la del año del Caballo para dar lugar a un escenario movilizante. Para algunos nativos será tiempo de cuidar los vínculos, las finanzas, la salud y las emociones propias; para otros, una oportunidad de recuperar sueños, encontrar nuevas motivaciones o descubrir que ciertos contratiempos escondían algo favorable.

Cómo será noviembre para los 12 signos del horóscopo chino

Rata

Noviembre se presenta convulso en el plano afectivo. Es probable que se enfrenten a distancias, rupturas o pérdidas emocionales que escapan a su control personal, lo que exigirá una profunda mirada introspectiva. La clave para superar este tramo será asumir que no todo puede dominarse; aflojar la autoexigencia y ejercitar la autocompasión les permitirá avanzar más livianas y con un conocimiento más certero de sus verdaderas necesidades.

Búfalo

Los representados por este signo orientarán sus días hacia la dimensión comunitaria y social. Participar en proyectos solidarios o tender una mano al entorno les reportará una enorme satisfacción personal, aunque también demandará buena parte de sus energías. Para evitar que la carga ajena termine afectando la salud física y el estado de ánimo, será imprescindible aprender a guardar distancia y no asumir batallas o problemas ajenos que resulten imposibles de solucionar.

Tigre

El penúltimo mes del año presentará dos caras bien marcadas. Durante la primera mitad, los nativos de este signo podrán resolver sus pendientes habituales con relativa calma; sin embargo, el tramo final promete un clima caótico. Para atravesar la turbulencia sin mayores contratiempos, la astróloga aconseja esquivar el trabajo en equipo, recurrir a la mediación de personas de Búfalo o Cabra y canalizar el estrés a través de la danza o las artes marciales.

Conejo

El choque entre la energía del Chancho y el fuego característico del año del Caballo pondrá a prueba la paciencia de los Conejos, inclinándolos a la irritabilidad. Para no perder el eje frente a imprevistos o fricciones, resultará vital buscar entornos pacíficos, organizar los pensamientos antes de reaccionar y mantener un estrecho contacto con el elemento agua, ya sea mediante la natación o realizando visitas regeneradoras a ríos y costas.

Dragón

El mes propiciará intensas tormentas emocionales, aunque también despertará un renovado impulso para sumarse a causas colectivas o movimientos de impacto social. Los adolescentes del signo podrían encontrar respuestas clave sobre su vocación o experimentar vivencias sentimentales profundas. En contraposición, a los adultos sobrecargados de obligaciones se les exige hacer un freno de mano urgente para dar espacio a un descanso reparador.

Serpiente

Tras la marejada de octubre, noviembre se perfila como un período de reordenamiento integral. Será una oportunidad propicia para despojarse de artificios, moderar la dependencia de las pantallas y reconectar de manera genuina con los seres queridos. En el terreno financiero y laboral podrían registrarse transformaciones, al tiempo que los más jóvenes atravesarán un proceso de madurez emocional que redefinirá sus decisiones futuras.

Caballo

Atravesar la combinación astral de este mes exigirá prudencia absoluta. La recomendación principal es mantener la serenidad, evitar maniobras de riesgo y preservar la salud física y mental. Las finanzas serán la zona de mayor vulnerabilidad: conviene abstenerse de solicitar o realizar préstamos, moderar las compras compulsivas por internet y suspender compromisos patrimoniales de envergadura, postergándolos preferentemente para el ciclo 2027.

Cabra

Un impulso de valentía atravesará a los nativos de este signo. Quienes pertenecen a la camada 2003 hallarán la determinación para abandonar hábitos perjudiciales, mientras que los nacidos en el siglo XX lograrán desempolvar viejos anhelos. Por su parte, la infancia de 2015 desbordará de vitalidad física, la cual convendrá encauzar mediante salidas familiares en entornos naturales que estimulen el descubrimiento de nuevas vocaciones y aficiones.

Mono

La convergencia energética entre el Mono y el Chancho podría resentir la vitalidad y resentir las defensas del organismo, haciendo de la salud la máxima prioridad del mes. La recomendación se enfoca en mantenerse al margen de aglomeraciones y exposiciones innecesarias. Para los adultos se sugieren ejercicios moderados de respiración consciente, en tanto que para los niños nacidos en 2016 se aconseja vigilar de cerca la alimentación fuera del hogar.

Gallo

El impacto del mes afectará de manera dispar según la polaridad de cada persona. Quienes se identifiquen con la energía yang sentirán el deseo de resguardarse tras una coraza emocional por viejas heridas; no obstante, deberán cuidar que ese mecanismo no devenga en aislamiento o egoísmo. Los adultos de mediana y tercera edad iniciarán una revisión de hábitos obsoletos, mientras que la polaridad yin y las mujeres del signo gozarán de un mes sensiblemente más pacífico.

Perro

El período iniciará con aparentes complicaciones que, con el correr de los días, revelarán ser bendiciones disfrazadas. Aquellos episodios que arranquen con malestar o contratiempos tenderán a mutar en oportunidades sumamente provechosas durante la segunda mitad del mes. Mantener los pies en la tierra y esquivar la frustración inicial será el pase directo hacia una notable recuperación económica y el restablecimiento de la confianza en los demás.

Chancho

Para los regentes del mes, las primeras semanas pueden traer noticias poco alentadoras, demoras o pérdidas menores que exigirán paciencia y tolerancia a la frustración. Lo fundamental será evitar conclusiones apresuradas o drásticas, dado que la energía irá acomodándose con el correr de los días. Hacia el cierre de noviembre, el panorama económico mostrará signos claros de alivio y se consolidará un clima de mayor optimismo en las relaciones personales.

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