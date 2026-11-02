Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru compartió en su libro Horóscopo Chino 2026 cuáles serán las predicciones para el mes de noviembre, regido por la influencia del Chancho que se combinará con la del año del Caballo para dar lugar a un escenario movilizante. Para algunos nativos será tiempo de cuidar los vínculos, las finanzas, la salud y las emociones propias; para otros, una oportunidad de recuperar sueños, encontrar nuevas motivaciones o descubrir que ciertos contratiempos escondían algo favorable.