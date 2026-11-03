Grabados de Spilimbergo se venden en Arteba

Una serie de 34 grabados de Lino Enea Spilimbergo, el alma máter de la Escuela de Artes de la UNT (hoy Facultad) marcó el punto más alto en la feria Arteba, que tuvo lugar este fin de semana en la Capital Federal. “Breve historia de Emma” es un conjunto de monocopias realizadas por el artista a mediados de la década del 30. En una subasta de la que participaron tres oferentes, la colección se vendió en U$S900.000 a un comprador anónimo, apenas por debajo de la cotización que había previsto la galería Roldán Moderno.
Las obras contienen escenas eróticas y de la vida cotidiana de una prostituta, personaje en el cual sintetiza a las protagonistas que solían aparecen en las crónicas policiales de la época y sobre las cuales se inspiró Spilimbergo, en un trabajo previo a su llegada a Tucumán. En el discurrir de las piezas se releva su triste historia, desde la adolescencia hasta su suicidio, atravesada por las carencias y la ausencia de futuro. “Spilimbergo denuncia la explotación (sexual) a través del relato dramático de su vida y la de sus compañeras. Entre ellas se muestran sin pudor. Solo en una escena aparece junto a un hombre. El trabajo realizado totalmente en blancos y negros, le otorga a la serie una mayor carga dramática. Queda absolutamente en evidencia su compromiso con las temáticas sociales, y más aún con las situaciones donde la marginalidad, la miseria extrema y la falta de trabajo parecen casi naturales”, señaló hace dos años Sonia Decker en la publicación “Hilario”. En ese artículo recordó que “cuando se expuso la muestra de este personaje casi simbólico en 1949 en Tucumán, sufrió la censura de la Iglesia”.
Si bien el precio pagado fue el más alto de la reciente feria, aún no se rompe el récord de 2019 con una pintura de Jorge de la Vega que superó el U$S1,2 millones. En esta edición también se comercializaron obras de Antonio Berni, del recientemente fallecido Carlos Alonso, de Matías Duville (representante argentino en la actual Bienal de Venecia), de la eterna Marta Minujín y de Diana Aisenberg, que se sumó así al Malba.
Escultura
En ese contexto, Tucumán volvió a marcar presencia con Sandro Pereira: su escultura “Si te caes te levantas más fuerte” fue comprada para que integre la Colección Balanz, y representa a un boxeador en el piso, con las piernas extendidas y el torso y cabeza sostenidos por sus brazos estirados a los costados, que se exhibió en The White Lodge del Pabellón Amarillo. Su creación es un acrílico sobre resina poliéster y fibra de vidrio, elementos con los cuales trabaja habitualmente.
Así, arteba cerró su edición 35 por la cual pasaron más de 40.000 personas, con la participación de 26 museos internacionales y argentinos y 55 compras institucionales a través del Programa de Adquisiciones (aparte de los coleccionistas privados), junto a 27 invitados especiales y la convocatoria hecha para la siguiente feria, que tendrá lugar entre el 8 y 12 de septiembre de 2027 nuevamente en La Rural porteña.