Grabados de Spilimbergo se venden en Arteba

Las obras contienen escenas eróticas y de la vida cotidiana de una prostituta, personaje en el cual sintetiza a las protagonistas que solían aparecen en las crónicas policiales de la época y sobre las cuales se inspiró Spilimbergo, en un trabajo previo a su llegada a Tucumán. En el discurrir de las piezas se releva su triste historia, desde la adolescencia hasta su suicidio, atravesada por las carencias y la ausencia de futuro. “Spilimbergo denuncia la explotación (sexual) a través del relato dramático de su vida y la de sus compañeras. Entre ellas se muestran sin pudor. Solo en una escena aparece junto a un hombre. El trabajo realizado totalmente en blancos y negros, le otorga a la serie una mayor carga dramática. Queda absolutamente en evidencia su compromiso con las temáticas sociales, y más aún con las situaciones donde la marginalidad, la miseria extrema y la falta de trabajo parecen casi naturales”, señaló hace dos años Sonia Decker en la publicación “Hilario”. En ese artículo recordó que “cuando se expuso la muestra de este personaje casi simbólico en 1949 en Tucumán, sufrió la censura de la Iglesia”.