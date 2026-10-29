Con el respaldo de Udaondo Buenos Aires y Colección Pampa, arteba celebra 35 años fomentando el arte argentino

“La presencia de Udaondo Buenos Aires en esta edición aniversario de arteba ratifica un compromiso fundacional del desarrollo, porque desde el primer momento se trabajó con la premisa de integrar el arte con lo mejor del diseño y de la tecnología. Esa idea es la que nos define y la que potenciamos con constantes acciones para promover las expresiones artísticas que tienen la capacidad singular de transformar nuestra percepción, abrir preguntas y proponernos la posibilidad de imaginar y habitar nuevos mundos”, destacó Alejandro Furst, CEO Landmark Developments.