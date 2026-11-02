Contra el fantasma del verano a oscuras: Transnoa apura inversiones en Tucumán

Resumen para apurados
- Transnoa anunció inversiones por $25.000 millones en Tucumán y el NOA para prevenir cortes eléctricos masivos durante los próximos veranos.
- La transportadora eléctrica acelera obras ante el temor a colapsos en el suministro por la alta demanda estacional y el déficit de infraestructura.
- El plan proyectado hacia 2027 busca garantizar la estabilidad del servicio energético y mitigar las interrupciones críticas en toda la región.
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Temas Cristina Fernández de KirchnerFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánEDETEnergía
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