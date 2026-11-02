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Contra el fantasma del verano a oscuras: Transnoa apura inversiones en Tucumán

La empresa a cargo del transporte de energía promete inversiones por $25.000 millones para el NOA en 2027.

Transporte de energía. FOTO transnoa.com.ar
Transporte de energía. FOTO transnoa.com.ar
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Transnoa anunció inversiones por $25.000 millones en Tucumán y el NOA para prevenir cortes eléctricos masivos durante los próximos veranos.
  • La transportadora eléctrica acelera obras ante el temor a colapsos en el suministro por la alta demanda estacional y el déficit de infraestructura.
  • El plan proyectado hacia 2027 busca garantizar la estabilidad del servicio energético y mitigar las interrupciones críticas en toda la región.
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