Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana tras perder con Chacarita

Los goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone sentenciaron un encuentro en el que Chicago prácticamente no ofreció respuestas. Pese a llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para conservar la categoría, el equipo visitante no consiguió generar una situación clara de gol y terminó pagando las consecuencias de una campaña que se desmoronó durante la segunda mitad del campeonato.