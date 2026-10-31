Primera Nacional: una definición para el infarto dejó a Godoy Cruz y Tristán Suárez a un paso del ascenso

La Primera Nacional vivió este sábado una de las definiciones más apasionantes de la temporada. Después de una última fecha cargada de emociones, Godoy Cruz y Tristán Suárez se quedaron con el primer puesto de sus respectivas zonas y disputarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2027. El conjunto mendocino logró una clasificación agónica, mientras que el equipo de Ezeiza aprovechó los resultados de sus perseguidores para asegurar su lugar en el encuentro decisivo.