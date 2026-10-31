Primera Nacional: una definición para el infarto dejó a Godoy Cruz y Tristán Suárez a un paso del ascenso

Resumen para apurados
- Godoy Cruz y Tristán Suárez clasificaron este sábado a la final por el ascenso a la Liga Profesional tras ganar sus respectivas zonas en la última fecha de la Primera Nacional.
- El Tomba venció 2-1 con un gol agónico y superó por diferencia de gol a Ferro, mientras que el Lechero igualó 0-0 ante Maipú y aprovechó que Atlanta no pudo ganar su partido.
- Ambos jugarán la final a partido único el 14 de noviembre en cancha neutral. El ganador ascenderá directo y el perdedor disputará los cuartos de final del Reducido.
La Primera Nacional vivió este sábado una de las definiciones más apasionantes de la temporada. Después de una última fecha cargada de emociones, Godoy Cruz y Tristán Suárez se quedaron con el primer puesto de sus respectivas zonas y disputarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2027. El conjunto mendocino logró una clasificación agónica, mientras que el equipo de Ezeiza aprovechó los resultados de sus perseguidores para asegurar su lugar en el encuentro decisivo.
La mayor emoción se produjo en la Zona A, donde Ferro llegó a la última jornada como líder y dependiendo de sí mismo. Sin embargo, el conjunto de Caballito no pudo superar a Acassuso, ya descendido a la Primera B Metropolitana, e igualó 0-0 en el estadio de Estudiantes de Caseros. Ese resultado le abrió la puerta a Godoy Cruz, que necesitaba ganar frente a Almirante Brown.
El "Tomba" comenzó cumpliendo con su objetivo gracias a un gol de Martín Pino a los 19 minutos. Incluso tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, pero Diego Viera desperdició un penal. Cuando parecía que la victoria estaba asegurada, Pedro Velurtas marcó el empate para Almirante Brown a los 47 minutos del complemento y cambió nuevamente el panorama: con ese resultado, Ferro se quedaba con el primer puesto.
Sin embargo, la alegría del "Verdolaga" duró apenas unos segundos. Prácticamente desde el saque del medio, Godoy Cruz volvió a atacar y Viera tuvo su revancha al convertir el 2-1 definitivo. El gol desató el festejo en Mendoza y dejó a Ferro sin la posibilidad de disputar la final por el ascenso directo.
Ambos equipos terminaron con 66 puntos, pero Godoy Cruz se quedó con el primer puesto por diferencia de gol: cerró con +20, contra +7 de Ferro, que ahora deberá buscar el ascenso mediante el Reducido.
Tristán Suárez aprovechó los empates de sus rivales
En la Zona B, Tristán Suárez llegó como líder y necesitaba sostener su ventaja frente a Atlanta y Temperley. El "Lechero" empató 0-0 como local ante Deportivo Maipú, pero el resultado le alcanzó para quedarse con el primer puesto.
Atlanta, que todavía conservaba posibilidades de arrebatarle el liderazgo, tampoco pudo romper el empate y terminó 0-0 contra Midland. Temperley, por su parte, igualó 2-2 frente a Güemes de Santiago del Estero y también quedó sin chances de llegar a la definición.
De esta manera, Tristán Suárez terminó la fase regular con 64 unidades, dos más que Atlanta, y consiguió el boleto para disputar la final por el primer ascenso.
Cuándo se juega la final de la Primera Nacional y cómo se define
Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán el sábado 14 de noviembre, en un estadio neutral que todavía deberá confirmar la AFA. El encuentro estaba previsto originalmente para el 7 de noviembre, pero fue reprogramado por cuestiones vinculadas al operativo de seguridad dispuesto para la visita del papa León XIV a la Argentina.
La final se disputará a partido único. Si termina empatada después de los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste la igualdad, el ascenso se definirá mediante una tanda de penales.
El ganador se consagrará campeón de la Primera Nacional y conseguirá el primer boleto a la Liga Profesional 2027. El perdedor, en tanto, tendrá una segunda oportunidad y se incorporará a los cuartos de final del Reducido.
Este último certamen comenzará también el 14 de noviembre con los cruces de primera ronda. Los cuartos de final se disputarán el 21 y 28 de noviembre, mientras que las semifinales están programadas para el 2 y 5 de diciembre. La definición por el segundo ascenso tendrá sus encuentros el 12 y 19 de diciembre.
Así, mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez quedaron a un partido de alcanzar la máxima categoría, Ferro y los demás equipos clasificados al Reducido deberán recorrer un camino más largo para conseguir el segundo ascenso.