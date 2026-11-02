Murió un turista argentino al estrellarse con un ala delta en Río de Janeiro

Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los lugares más reconocidos para la práctica de vuelo libre en la zona sur de Río de Janeiro. El recorrido tenía como destino la pista de aterrizaje habilitada en São Conrado, sobre la franja de arena que limita con el paseo marítimo. Sin embargo, durante la aproximación final, el ala delta se desvió de la trayectoria prevista.