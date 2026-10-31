El destino brasileño que es exclusivo, pero no por lujos

La Tasa de Preservación Ambiental (TPA) la cobra el gobierno del Estado de Pernambuco por cada día de permanencia. Según figura en las redes sociales el valor actual es de R$105,79 por persona y por día. Se puede abonar con anticipación a través del sitio web oficial del gobierno de Pernambuco o directamente al aterrizar en el aeropuerto de la isla. Tanto es el instinto de conservación que tienen en Brasil del lugar que la tasa aumenta progresivamente si la estadía se prolonga por más de 10-15 días, medida que sirve para desincentivar el turismo masivo.