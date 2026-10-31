Qué son las lagunas costeras de Brasil y por qué atraen a tantos viajeros

Las corrientes marinas y el viento acumulan toneladas de arena en la costa, formando dunas y "barreras" naturales. Cuando el agua dulce de los ríos llega a la playa, muchas veces no tiene la fuerza suficiente para romper esa pared de arena de forma directa. En su lugar, el agua se frena y se esparce, formando una laguna costera paralela al mar y espectáculo que, gracias a la tecnología que desarrolla equipos avanzados para tomar imágenes desde todos los ángulos posibles, generan un espectáculo visual.