“Vamos a estrellarnos”: el dramático pedido de auxilio del piloto del avión que cayó en Florida

“Vamos a estrellarnos contra el suelo”. Esa fue una de las últimas advertencias que lanzó el piloto de un avión privado que se precipitó ayer en el condado de Palm Beach, en Florida, y provocó la muerte de sus nueve ocupantes. En las últimas horas se conoció el audio de las comunicaciones con el control aéreo, que reconstruye los dramáticos minutos previos al impacto y expone la desesperación de la tripulación ante una pérdida de altura que no lograba controlar.