“Vamos a estrellarnos”: el dramático pedido de auxilio del piloto del avión que cayó en Florida

Resumen para apurados
- Un avión privado se estrelló ayer en Palm Beach, Florida, provocando la muerte de sus nueve ocupantes tras sufrir un descenso descontrolado por causas aún bajo investigación.
- El Learjet 60 volaba de Texas a Bahamas; audios revelaron que el piloto alertó por hielo y turbulencias antes de caer 27.000 pies en un minuto cerca de un área residencial.
- La FAA y la NTSB investigan las fallas técnicas y el clima extremo para determinar las causas del siniestro y reforzar la seguridad en vuelos ejecutivos de la región.
“Vamos a estrellarnos contra el suelo”. Esa fue una de las últimas advertencias que lanzó el piloto de un avión privado que se precipitó ayer en el condado de Palm Beach, en Florida, y provocó la muerte de sus nueve ocupantes. En las últimas horas se conoció el audio de las comunicaciones con el control aéreo, que reconstruye los dramáticos minutos previos al impacto y expone la desesperación de la tripulación ante una pérdida de altura que no lograba controlar.
A partir de una grabación difundida por LiveATC.net, el piloto había advertido inicialmente sobre la presencia de hielo en la aeronave y turbulencias. Lo que comenzó como un reporte de las condiciones meteorológicas derivó poco después en una sucesión de llamados de emergencia y alertas por la velocidad del descenso.
“Estamos descendiendo a 8.000 pies por minuto. ¡Mayday, mayday! Estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, comunicó el piloto al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami. Segundos después, la situación empeoró. “Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”, agregó.
Las advertencias contrastaron con el panorama que había descrito momentos antes. En una de las primeras comunicaciones, el piloto informó que la aeronave presentaba hielo ligero y transparente, que consideraba manejable, además de turbulencias moderadas. También reportó una temperatura exterior de 47 grados bajo cero y variaciones de hasta 213 metros en la altitud debido a las condiciones atmosféricas.
Más tarde, comunicó que comenzaba a llover y solicitó autorización para ganar altura. Sin embargo, las comunicaciones posteriores estuvieron dominadas por la declaración de emergencia y los desesperados intentos de alertar sobre la velocidad con la que el avión perdía altitud.
Cómo fue el accidente del avión privado en Palm Beach
La aeronave era un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas. El accidente ocurrió alrededor de las 12.50, hora local, en el condado de Palm Beach. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que ninguno de los nueve ocupantes sobrevivió.
Los registros de seguimiento aéreo de ADS-B Exchange, citados por CNN, indican que el avión perdió aproximadamente 27.000 pies de altura en apenas un minuto, antes de que se interrumpiera la señal. La magnitud del descenso coincide con las alertas que el piloto transmitió durante los últimos instantes del vuelo.
El impacto se produjo en las inmediaciones de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y la 10th Avenue North, cerca de una zona residencial. Las imágenes registradas en el lugar mostraron un cráter sobre la calzada, restos de la aeronave dispersos y una columna de humo negro que se elevó después de la explosión.
Bomberos y equipos de emergencia desplegaron un operativo en el área. Como medida preventiva, unas 600 personas debieron ser evacuadas y las autoridades habilitaron dos refugios para recibir a los vecinos afectados por el siniestro.
Las condiciones meteorológicas, bajo investigación
Al momento del accidente se registraban tormentas dispersas en la región. Además, los datos disponibles indican que el avión había atravesado una tormenta de mayor intensidad pocos minutos antes de iniciar el pronunciado descenso.
La presencia de hielo en la aeronave, las turbulencias y las condiciones meteorológicas forman parte de los elementos que deberán analizar los investigadores. Por el momento, no se determinó si alguno de estos factores tuvo una incidencia directa en la caída.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) quedaron a cargo de la investigación para establecer qué provocó la pérdida de control del Learjet 60 y reconstruir las circunstancias que llevaron al accidente.