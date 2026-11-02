Qué causó el accidente "cataclísmico" que dejó nueve muertos en Florida: el análisis de los expertos

Este domingo, un vuelo que despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía al Aeropuerto North Eleuthera en las Bahamas, se estrelló cerca de Cresthaven, un barrio residencial en el condado de Palm Beach, alrededor de las 12:50 del mediodía, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Las comunicaciones por radio del control del tráfico aéreo registraron los angustiosos pedidos de ayuda por parte de la piloto. En un primer momento, la aviadora informó con calma la acumulación de hielo en la unidad, aunque momentos después se escucharon los gritos. “¡Mayday, mayday, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto (aproximadamente 50.8 m/s o 183 km/h)!”, reportó la mujer al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami.