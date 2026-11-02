Qué causó el accidente "cataclísmico" que dejó nueve muertos en Florida: el análisis de los expertos
Un jet privado que viajaba hacia las Bahamas se precipitó en picada en Florida tras reportar una severa formación de hielo en pleno vuelo. Los audios de cabina revelan los angustiosos momentos previos al impacto mientras la NTSB analiza las condiciones extremas de la tormenta.
Resumen para apurados
- Nueve personas murieron este domingo en Florida al estrellarse un jet privado que viajaba a Bahamas, tras precipitarse en picada por severo congelamiento en pleno vuelo.
- La piloto reportó formación extrema de hielo y turbulencias a 35.000 pies antes de una caída abrupta; atravesaban tormentas eléctricas con temperaturas bajo cero.
- La NTSB perita la tragedia, catalogada como el peor siniestro de un Learjet 60 y el segundo más letal del año en EE. UU., para evaluar los sistemas antihielo.
Los medios de comunicación estadounidenses catalogaron de “cataclísmico” el desastre aéreo que se cobró nueve vidas en el sur de Florida. El jet privado que se dirigía a las Bahamas se precipitó en picada al vacío y se estrelló contra una ruta del condado de Palm Beach. La investigación se encuentra en proceso, aunque las hipótesis apuntan a un congelamiento de la aeronave combinado con las extremas condiciones del ambiente. Los investigadores tampoco pudieron identificar de inmediato a las víctimas.
Este domingo, un vuelo que despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía al Aeropuerto North Eleuthera en las Bahamas, se estrelló cerca de Cresthaven, un barrio residencial en el condado de Palm Beach, alrededor de las 12:50 del mediodía, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Las comunicaciones por radio del control del tráfico aéreo registraron los angustiosos pedidos de ayuda por parte de la piloto. En un primer momento, la aviadora informó con calma la acumulación de hielo en la unidad, aunque momentos después se escucharon los gritos. “¡Mayday, mayday, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto (aproximadamente 50.8 m/s o 183 km/h)!”, reportó la mujer al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami.
Discrepancias en los datos de vuelo en la tragedia de Florida
Más tarde, tras la revisión de la página web ADS-B Exchange por parte de la cadena CNN, se pudo comprobar que la caída fue aún más severa. El jet se precipitó 27.000 pies en un minuto (aproximadamente 137.1 m/s o 493.7 km/h), justo antes de que se interrumpiera el seguimiento del vuelo.
El clima se perfila como un factor determinante en el peritaje. Según indicó CNN, en ese momento, la zona estaba azotada por tormentas dispersas, y el avión atravesó una masa de mal tiempo más intensa pocos minutos antes de comenzar su vertiginoso descenso. Sin embargo, no está claro si este frente contribuyó directamente al accidente.
Las hipótesis de la tragedia en Florida: peligro de las corrientes ascendentes
Incluso en climas cálidos, las tormentas eléctricas generan fuertes corrientes ascendentes, o columnas de aire que se enfrían rápidamente. Cuanto mayor es la altitud, más frío se vuelve el entorno. Y las temperaturas en estas corrientes de aire pueden descender hasta los -100 grados Fahrenheit a las altitudes donde vuelan estas aeronaves.
El hielo en las alas y otras superficies también representa una grave amenaza para los jets privados. En enero de 2024, la NTSB publicó una alerta de seguridad que hacía hincapié en los riesgos de la formación de hielo en vuelo, que puede provocar que los tripulantes pierdan el control de la nave.
El hielo puede "dificultar el control de la trayectoria de vuelo y la velocidad del avión, e impedir que este mantenga un vuelo nivelado", declaró la NTSB.
Aunque los aparatos están equipados con potentes sistemas antihielo, en ciertos escenarios extremos estas tecnologías no pueden hacer frente a la rápida acumulación de congelamiento.
El análisis de los audios de cabina en las investigaciones de la tragedia
En los videos se indica que la piloto y la tripulación advirtieron sobre una "formación de hielo severa", condiciones meteorológicas adversas y fuertes turbulencias a 35.000 pies de altitud (aproximadamente 10.668 metros de altura). Se está investigando si esta fue la causa principal o si influyó otra falla técnica.
"Las consecuencias del hielo pueden ser catastróficas". En declaraciones directas al medio estadounidense LADbible, Justin Crabbe, piloto comercial y director ejecutivo de Jettly, una plataforma global de intermediación de aviación privada, explicó qué significa la presencia de hielo en las alas y cómo afecta gravemente a la aeronave.
La mecánica de la acumulación de hielo en los vuelos según un experto
Justin Crabbe es el director ejecutivo de Jettly. En la grabación, detalla cómo suele acumularse el hielo en las alas, la cola o el parabrisas, y qué implica realmente el término "formación de hielo severa" para una unidad en vuelo.
"Cuando un avión vuela a través de nubes que contienen gotitas de agua superenfriada, esas gotitas pueden congelarse instantáneamente al entrar en contacto con el fuselaje", explicó Crabbe. "Incluso una cantidad relativamente pequeña puede alterar significativamente la aerodinámica, y la turbulencia agrava el impacto sobre el jet."
"La formación de hielo severa significa que la capa helada se acumula a un ritmo que los sistemas antihielo o de deshielo de la aeronave no logran controlar adecuadamente", agregó el especialista. "Esto altera la forma de las alas, reduce la sustentación, aumenta la resistencia aerodinámica y dificulta al extremo el manejo."
"En circunstancias adversas, el aparato puede perder rendimiento de forma muy acelerada, especialmente si la tripulación no logra salir a tiempo de la zona de engelamiento."
Qué sucede cuando el hielo se acumula en una caída aérea
Justin afirmó que la presencia de hielo podría haber empeorado la situación si el jet ya peleaba contra la turbulencia, explicando: "Una posibilidad es que la acumulación de hielo degradara la respuesta aerodinámica de la nave hasta el punto en que no pudiera mantener la sustentación necesaria."
"El hielo aumenta la velocidad de pérdida de un avión, lo que significa que entra en desplome a una velocidad que normalmente se consideraría segura. Si entra en pérdida aerodinámica a una altitud donde la recuperación es imposible, el desenlace suele ser trágico."
"El audio de la cabina por sí solo no basta para determinar la causa final. Los peritos deberán evaluar el rendimiento de la nave, el estado del tiempo y los registros del registrador de datos de vuelo", puntualizó Crabbe.
Procedimientos de emergencia para pilotos cuando hay acumulación de hielo
Respecto a la preparación de los aviadores, explicó que están entrenados para anticipar y esquivar estas zonas. "Si la formación de hielo se agrava, la prioridad es abandonar esas condiciones de inmediato, ya sea ascendiendo, descendiendo o cambiando de rumbo."
La tripulación debe vigilar la velocidad y coordinarse con control de tráfico aéreo. Sin embargo, en situaciones de engelamiento severo, la capacidad de los sistemas de a bordo puede verse superada.
El avión se estrelló poco antes de la 1 de la tarde en Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y la 10th Avenue North, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. La ruta quedó destrozada y los restos cubrieron la zona del impacto, según imágenes difundidas por la cadena WPBF.
La tragedia de Forida se consagró entre las más mortíferas
El siniestro del domingo fue el segundo accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos en lo que va del año, según los registros de la NTSB, por detrás de lo ocurrido en junio cuando 12 personas fallecieron al estrellarse una avioneta de paracaidismo en Butler, Missouri.
Según datos de la Flight Safety Foundation, esta catástrofe representa además el accidente más mortífero en el que se ha visto involucrado un modelo Learjet 60, superando el siniestro de 2008 en Columbia, Carolina del Sur, donde cuatro personas perdieron la vida durante el despegue.