Política

La CGT denuncia una “crisis profunda” de la industria y marcha contra el modelo económico de Milei

La central obrera se movilizará frente al ex Ministerio de Industria para reclamar un plan de desarrollo que frene la caída de la producción y el cierre de empresas.

La central obrera se movilizará por el centro porteño.
La central obrera se movilizará por el centro porteño.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La CGT marcha hoy a las 15 en el centro porteño contra el modelo económico de Milei, para denunciar una profunda crisis industrial y la caída del empleo fabril.
  • La protesta responde a ocho meses de caída en la actividad fabril pyme y el cierre de empresas, rebatiendo el discurso oficial sobre la recuperación económica.
  • La central obrera planea intensificar su plan de lucha con apoyo a la marcha universitaria y la posible convocatoria a un paro general antes de fin de año.
Resumen generado con IA

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse contra el Gobierno nacional para cuestionar el rumbo económico y denunciar el deterioro de la industria nacional. La protesta se realizará hoy, a las 15, frente al ex Ministerio de Industria, en la intersección de Diagonal Sur y Perú, en el centro porteño, con un reclamo central: un proyecto de desarrollo productivo que frene la caída de la actividad y el cierre de empresas.

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La central obrera apuntará contra el “modelo Milei-Caputo” y advertirá sobre el impacto de las políticas económicas en la producción, el empleo y el entramado industrial. La movilización se inscribe en una disputa cada vez más marcada entre el optimismo que expresa el Presidente sobre la evolución de la economía y los indicadores negativos que afectan a distintos sectores productivos.

La CGT advirtió que podría convocar a una medida de fuerza

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“Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia”, prometió Milei durante su último viaje a Estados Unidos. En sus discursos, el mandatario sostiene que la economía está creciendo y relativiza las cifras adversas que muestran algunas actividades.

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La CGT buscará contraponer esa visión con los datos de la economía real. Entre los indicadores que señala figuran ocho meses consecutivos de caída de la actividad industrial pyme y el cierre de 138 empresas manufactureras durante junio.

La consigna de la protesta combinará referencias a la industria nacional y a la reivindicación de la soberanía sobre las islas Malvinas. “Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también”, será el lema de la jornada, con una estética inspirada en la bandera que desplegó la Selección argentina tras el partido contra Inglaterra.

Frente al edificio del ex Ministerio de Industria -cuya estructura fue degradada a secretaría y quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo- se montará un escenario en el que hablará el triunvirato de conducción de la CGT, integrado por Jorge Sola, del gremio del Seguro; Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio; y Octavio Argüello, de Camioneros.

También existe la posibilidad de que los dirigentes entreguen un petitorio, como ocurrió durante la movilización contra el endeudamiento de las familias, y de que se sumen representantes de las pequeñas y medianas empresas industriales.

La CGT cuestiona el empleo que generan los sectores exportadores

Uno de los principales argumentos de la central obrera es que el crecimiento de actividades como la minería, el litio, el cobre y la producción de petróleo y gas no alcanza para compensar la pérdida de puestos de trabajo en la industria y otros sectores de la economía.

“Con lo que ellos llaman los motores de la economía, que es el litio, el cobre, la minería, el oil y el gas, no van a generar ni el 10% de los trabajos que se están perdiendo”, cuestionó Jorge Sola.

El dirigente anticipó que la CGT reclamará “un proyecto industrial que piense en un modelo de producción y de generación de puestos genuinos y formales con derechos sociales y salario digno”.

El planteo apunta a discutir la capacidad del actual esquema económico para generar empleo registrado y sostener la actividad de las empresas que abastecen al mercado interno. Para la central sindical, el crecimiento de los sectores vinculados con las exportaciones debe complementarse con políticas que impulsen la producción industrial y amplíen las oportunidades laborales.

El cronograma de protestas y la posibilidad de un paro general

La movilización de este jueves fue definida la semana pasada durante una reunión de la CGT realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). La protesta forma parte del cronograma de medidas anunciado en julio, que la conducción sindical proyecta cerrar con una marcha federal y un paro general antes de fin de año.

La siguiente convocatoria está prevista para el 15 de octubre, cuando la central obrera acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública y del financiamiento de las universidades.

En paralelo, la CGT prepara su participación en las actividades previstas durante la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. El lunes 9, el triunvirato cegetista asistirá al Encuentro con el Mundo del Trabajo, organizado por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Según fuentes de la central sindical, los dirigentes esperan mantener un intercambio con el Pontífice para transmitirle un diagnóstico crítico sobre la situación del país, el empleo y la industria.

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