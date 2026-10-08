La CGT denuncia una “crisis profunda” de la industria y marcha contra el modelo económico de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse contra el Gobierno nacional para cuestionar el rumbo económico y denunciar el deterioro de la industria nacional. La protesta se realizará hoy, a las 15, frente al ex Ministerio de Industria, en la intersección de Diagonal Sur y Perú, en el centro porteño, con un reclamo central: un proyecto de desarrollo productivo que frene la caída de la actividad y el cierre de empresas.