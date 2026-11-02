"Avengers Doomsday": cuándo estrena la próxima película de Marvel

La aparición más emocionante será la de Stewart, confirmada por Marvel como la última del actor en el universo de su filmografía. El personaje que interpretó durante años, Charles Xavier, conocido como Profesor X, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Su figura apareció en 10 películas de X-Men y en una del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta será su segunda aparición en este mundo fantástico.