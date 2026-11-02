"Avengers Doomsday": cuándo estrena la próxima película de Marvel

Resumen para apurados
- Marvel estrenará "Avengers: Doomsday" el 18 de diciembre en cines mundiales (el 17 en Argentina) para continuar su saga con Robert Downey Jr. encarnando al villano Doctor Doom.
- Dirigida por los hermanos Russo, el filme une a figuras del MCU con los X-Men e incluye la última actuación filmada por Patrick Stewart antes de su reciente fallecimiento.
- La producción redefinirá el universo de Marvel al transformar a Downey Jr. en villano y ofrecer la despedida definitiva del icónico Profesor X ante la audiencia global.
El mundo de Marvel se prepara para lanzar su siguiente película, la continuación de la saga de los superhéroes. Esta vez, con el Doctor Doom como protagonista en la piel de Robert Downey Jr. y con la última aparición de Patrick Stewart como Charles Xavier, la película tendrá un significado valioso para los seguidores de X-Men.
La película fue dirigida por Joe Russo y Anthony Russo, quienes ya habían formado parte del equipo líder de trabajo para “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. También participarán Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie y Florence Pugh, quienes en las pieles de sus superhéroes deberán enfrentar una amenaza mortal.
"Avengers: Doomsday" tendrá su estreno mundial el viernes 18 de diciembre mientras que algunos países, como Argentina, lo adelantarán al jueves 17.
Una magistral reunión de superhéroes para “Avengers: Doomsday”
La franquicia no quiere despedirse del exitoso Robert Downey Jr., quien anteriormente interpretó a Iron Man y ahora será un villano. A Capitán América, Thor, Mister Fantástico, Ant-Man, Halcón y la nueva Black Widow se les sumarán Cíclope –con James Marsden–, Mystique –con Rebecca Romijn–, Nightcrawler –con Alan Cumming– y Bestia –con Kelsey Grammer–.
La aparición más emocionante será la de Stewart, confirmada por Marvel como la última del actor en el universo de su filmografía. El personaje que interpretó durante años, Charles Xavier, conocido como Profesor X, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Su figura apareció en 10 películas de X-Men y en una del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta será su segunda aparición en este mundo fantástico.
El pasado 28 de octubre, Stewart falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, luego de atravesar un extenso período con Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, ambas enfermedades neurodegenerativas.
Las últimas escenas de Patrick Stewart en “Avengers”
Según informaron medios de espectáculo, Stewart llegó a grabar sus últimas escenas para la película como el Profesor X. Marvel, sin embargo, no reveló el proceso que se utilizó para hacer las filmaciones con el actor británico. En los avances, su personaje apareció junto a Magneto, por lo que tuvo tiempo y espacio de trabajo en común con Ian McKellen.
“Todos en Marvel Studios estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick trajo al Profesor Charles Xavier a la vida con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde ‘X-Men’ hasta ‘Logan’ y ‘Avengers: Doomsday’”, manifestó la compañía en sus redes sociales.
“Fue un talento excepcional, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Sunny, a sus hijos, a sus amigos y a los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte”, comunicaron desde Marvel.