La Justicia Federal puso límites al accionar policial en la UNT tras las denuncias en Filosofía y Letras
El fallo ratificó la autonomía universitaria y prohibió a los efectivos policiales el acceso, el acercamiento y las prácticas intimidatorias dentro de los predios universitarios sin autorización legal.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal de Tucumán prohibió el ingreso no autorizado de la Policía a la UNT tras aceptar un hábeas corpus por intimidaciones a estudiantes en Filosofía y Letras.
- El reclamo de Adiunt y alumnos surgió tras el ingreso de Infantería y la intimidación a un joven en octubre, hechos que la Policía no logró justificar ante el magistrado.
- El fallo ratifica la autonomía universitaria fijada por ley y sienta un precedente protector en medio de constantes protestas y un prolongado conflicto salarial en la UNT.
El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán hizo lugar al hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), junto con representantes estudiantiles y no docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. La presentación se realizó tras las denuncias por el ingreso de efectivos policiales a la facultad y los episodios de intimidación a estudiantes, registrados los días 15 y 16 de octubre.
En la resolución, el juez José Manuel Díaz Vélez ordenó prohibir el acercamiento, el hostigamiento y el ingreso no autorizado de efectivos de la Policía provincial a las instalaciones de Filosofía y Letras, así como a cualquier otro predio universitario y sus accesos directos, cuando no exista una orden legítima que lo habilite. Además, dispuso el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra estudiantes, docentes y no docentes.
El magistrado consideró que los argumentos presentados por las autoridades policiales y el Ministerio de Seguridad no alcanzaron para justificar los episodios denunciados. Entre otros puntos, advirtió inconsistencias en las explicaciones sobre el ingreso de cuatro efectivos de Infantería a la facultad el 16 de octubre y la falta de información suficiente para identificar al agente señalado por el amedrentamiento a un estudiante un día antes.
El juez sostuvo que la actuación policial dentro de la facultad habría sido ilegítima y que no se había desactivado el objeto preventivo de la presentación. También consideró que los hechos configuraron una amenaza cierta y concreta para la libertad y la integridad física de integrantes de la comunidad universitaria.
En ese sentido, el fallo remarcó la autonomía universitaria y el derecho a la protesta pacífica. La resolución recordó que, según el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, las fuerzas de seguridad no pueden ingresar en las universidades nacionales sin una orden judicial fundada o un pedido expreso de la autoridad universitaria legítima.
La decisión fue comunicada al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Jefatura de Policía de Tucumán.
El reclamo de Adiunt
Tras conocerse la resolución, Adiunt destacó el alcance de la decisión judicial y ratificó sus cuestionamientos al accionar policial.
“La resolución favorable del hábeas corpus preventivo colectivo demuestra que nuestra denuncia estaba asentada en hechos reales”, afirmó Alejandra del Castillo, vocal de Adiunt en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, señaló que los episodios denunciados constituyeron “acciones de violencia institucional” y consideró que el fallo representa “un paso adelante” en la defensa de la autonomía universitaria y del derecho a la protesta. No obstante, advirtió que continuarán en estado de alerta y reclamó que se investigue a los responsables.
Por su parte, la secretaria general, Anahí Rodríguez, denunció que la presencia policial en espacios universitarios también se registró durante asambleas y reuniones gremiales: “Cada vez que la Adiunt realiza una asamblea general, tenemos a oficiales de la Policía provincial custodiando las puertas de nuestro gremio, la facultad o escuela donde decidimos hacer nuestra reunión”. En ese sentido, destacó la importancia del pronunciamiento judicial
El planteo se originó luego de dos episodios ocurridos en Filosofía y Letras. El 15 de octubre, un estudiante denunció haber sido intimidado por un efectivo policial dentro de los sanitarios de la facultad. Al día siguiente, cuatro integrantes de la Guardia de Infantería ingresaron al establecimiento, una situación que generó preocupación entre estudiantes y docentes.
En ese contexto, el decano de la unidad académica, Sergio Robín, mantuvo una reunión con autoridades de la Policía de Tucumán y del Ministerio de Seguridad para abordar las denuncias y establecer canales de comunicación institucional.
Más protestas
La resolución judicial se conoció mientras continúa el conflicto salarial y presupuestario en la Universidad Nacional de Tucumán. Los docentes llevan adelante un paro desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, jornada en la que realizarán una concentración y clases públicas frente al Rectorado, ubicado en Ayacucho 491.
Con esta nueva medida de fuerza, la UNT superó los 50 días de paro docente en lo que va del año. Desde el sector sostienen que la protesta responde al deterioro salarial y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Frente al ajuste del Gobierno nacional y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, seguimos defendiendo nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo y la universidad pública”, expresaron en la convocatoria.