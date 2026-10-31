La Justicia Federal puso límites al accionar policial en la UNT tras las denuncias en Filosofía y Letras

“La resolución favorable del hábeas corpus preventivo colectivo demuestra que nuestra denuncia estaba asentada en hechos reales”, afirmó Alejandra del Castillo, vocal de Adiunt en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, señaló que los episodios denunciados constituyeron “acciones de violencia institucional” y consideró que el fallo representa “un paso adelante” en la defensa de la autonomía universitaria y del derecho a la protesta. No obstante, advirtió que continuarán en estado de alerta y reclamó que se investigue a los responsables.