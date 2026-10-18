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Hallaron muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan las causas

El cantante y pianista venezolano fue encontrado sin vida en una vivienda de Weston, Florida. Las autoridades calificaron el caso como una muerte sospechosa y esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió.

Gus Ormo, el músico venezolano que apareció muerto en una piscina
Gus Ormo, el músico venezolano que apareció muerto en una piscina Telemundo 51
Por Mercedes Mosca Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El músico venezolano Gus Ormo fue hallado muerto en la piscina de su casa en Weston, Florida, el 16 de octubre, en un hecho calificado de muerte sospechosa por la policía.
  • La policía intervino tras un llamado al 911 por presunto ahogamiento y peritos de homicidios analizan la escena, marcada por versiones sobre una cuerda junto al cuerpo.
  • La autopsia del médico forense de Broward definirá si se trató de un crimen o un accidente, mientras la comunidad artística lamenta la sorpresiva pérdida del cantante.
Resumen generado con IA

El cantante, compositor y pianista venezolano Gustavo Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo, fue encontrado sin vida en la piscina de una vivienda en Weston, Florida, el viernes 16 de octubre de 2026. La Oficina del Sheriff de Broward calificó el caso como una “muerte sospechosa” y desplegó unidades especializadas para investigar las circunstancias del hecho.

Aunque las autoridades todavía no confirmaron públicamente la identidad de la víctima, familiares del artista lo identificaron ante medios locales. Su hermana, Antonieta Ormo, confirmó el fallecimiento a CBS News Miami y señaló que la familia contaba con poca información sobre lo ocurrido. La causa de muerte permanece pendiente de los resultados de la autopsia.

Cómo encontraron muerto a Gus Ormo en Florida

El hallazgo se produjo alrededor de las 9 de la mañana, hora local, después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada al 911 por un posible ahogamiento en una residencia ubicada cerca de la cuadra 2100 de Quail Roost Drive, en Weston.

Cuando los equipos llegaron al lugar, encontraron a un hombre adulto sumergido en la piscina y constataron su fallecimiento, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff de Broward.

La gravedad del caso motivó la intervención de investigadores especializados en homicidios y de la unidad de escena del crimen. “Los detectives de las unidades de Homicidios y Escena del Crimen de la BSO fueron notificados y se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias de este incidente sospechoso”, indicó el portavoz a Miami New Times, según recogió People.

De acuerdo con registros públicos citados en los reportes periodísticos, Ormo figuraba como propietario de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo.

Qué se sabe de la investigación por la muerte de Gus Ormo

Hasta el momento, las autoridades no explicaron qué elementos llevaron a clasificar el caso como una muerte sospechosa. Tampoco anunciaron detenciones ni difundieron conclusiones oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del condado de Broward, donde se realizará la autopsia para determinar la causa y el modo de la muerte, según informó CBS News Miami.

Mientras se esperan los resultados, la investigación continúa abierta. Los investigadores no comunicaron una fecha estimada para presentar nuevas conclusiones.

El reporte sobre una cuerda cerca de la piscina

Entre los detalles difundidos por los medios locales, NBC Miami informó que imágenes tomadas desde un helicóptero mostraban lo que parecía ser una cuerda que se extendía hacia el interior de la piscina.

Por su parte, CBS News Miami describió que el cuerpo de Ormo se encontraba boca abajo y rodeado por un cordón largo. Sin embargo, estos detalles corresponden a reportes periodísticos y no fueron confirmados oficialmente por las autoridades. Tampoco se precisó si la cuerda tiene alguna relación con las circunstancias de la muerte.

Por ahora, la Oficina del Sheriff de Broward mantiene la investigación en curso y no difundió información concluyente sobre lo sucedido.

Quién era Gus Ormo, el cantante y pianista venezolano

Gustavo Ormo, conocido en la escena musical como Gus Ormo, era un artista originario de Maracaibo, Venezuela, que desarrolló una carrera como cantante, compositor y pianista, con un repertorio centrado en las canciones románticas.

En abril de 2026 publicó Alquimia, un álbum compuesto por nueve canciones. Además, sus videos musicales acumularon millones de reproducciones en redes sociales, de acuerdo con información publicada por People.

La noticia de su muerte se conoció mientras las autoridades de Florida intentan establecer qué ocurrió en la vivienda de Weston. La autopsia será determinante para esclarecer las causas del fallecimiento, mientras la investigación policial continúa abierta.

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