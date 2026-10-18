Hallaron muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan las causas

La gravedad del caso motivó la intervención de investigadores especializados en homicidios y de la unidad de escena del crimen. “Los detectives de las unidades de Homicidios y Escena del Crimen de la BSO fueron notificados y se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias de este incidente sospechoso”, indicó el portavoz a Miami New Times, según recogió People.