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Tuqui 10: un apostador de Tucumán ganó más de $163 millones este 1 de noviembre

Conocé todos los números sorteados y los ganadores.

TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 1 de noviembre de 2026.
TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 1 de noviembre de 2026.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un apostador de San Miguel de Tucumán ganó más de $163 millones el domingo 1 de noviembre tras acertar los diez números del sorteo N° 203 del Tuqui 10.
  • El juego de la Caja Popular de Ahorros también premió a un vecino de Aguilares con casi $10 millones en el Seguro Sale, además de entregar múltiples pozos menores.
  • La expectativa se renueva para la próxima jugada del 8 de noviembre, donde se pondrá en juego un nuevo pozo millonario bajo la modalidad del Cartón Azul.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 volvió a entregar un premio millonario en Tucumán. En el sorteo N° 203, realizado el domingo 1 de noviembre de 2026, un apostador de San Miguel de Tucumán acertó los números ganadores y obtuvo un premio de $163.154.813,44.

Según los resultados difundidos por la Caja Popular de Ahorros, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 01, 05, 07, 13, 15, 16, 17, 19, 20 y 22. El sorteo registró un ganador del premio principal.

Los números sorteados este 1 de noviembre de 2026 Los números sorteados este 1 de noviembre de 2026

Tuqui 10: los resultados del sorteo N° 203

Los números que salieron en el último sorteo del Tuqui 10 fueron:

01 - 05 - 07 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22

El premio principal ascendió a $163.154.813,44 y quedó en manos de un apostador de San Miguel de Tucumán.

Seguro Sale: cuánto ganó el afortunado

El sorteo también dejó un ganador en la modalidad Seguro Sale, que obtuvo un premio de $9.804.697,60. El apostador es de Aguilares.

En esta modalidad, la combinación de números fue 01, 05, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 20. El número de cartón no figura en el comprobante difundido.

Tuqui 10: diez premios de $700.000

Además de los premios principales, el sorteo especial contempló 10 premios de $700.000 cada uno para los siguientes números de cartón:

155293

139197

190684

169255

200037

101353

134440

135573

143930

110189

Por otra parte, el sorteo especial incluyó cinco premios de $200.000, que ascienden a $400.000 si el ganador atiende los requisitos establecidos para esa modalidad.

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

La Caja Popular de Ahorros anunció que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026, con el Cartón Azul.

Quienes participen deberán consultar los resultados oficiales una vez realizado el sorteo para comprobar si sus números o cartones resultaron premiados.

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