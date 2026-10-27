Buenos Aires llevó a Tucumán sus propuestas para disfrutar la Ciudad durante todo el año

Resumen para apurados
- La Ciudad de Buenos Aires presentó este jueves en San Miguel de Tucumán su oferta turística ante agencias y referentes del sector para promover sus atractivos durante todo el año.
- El evento en el Centro Cultural Rougès incluyó un workshop comercial, propuestas gastronómicas y la promoción de grandes espectáculos y herramientas digitales como la app BAX.
- La acción consolida el trabajo conjunto iniciado en 2023 entre ambos distritos para potenciar el flujo de viajeros hacia la capital, designada Capital Mundial del Deporte 2027.
La Ciudad de Buenos Aires realizó este jueves su tradicional presentación de destino en San Miguel de Tucumán, con el objetivo de acercar su oferta turística a agencias de viajes, empresas, prensa y referentes del sector. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Rougès, y se enfocó en las principales experiencias, novedades y grandes hitos de la agenda turística porteña.
La jornada contó con la participación de Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Humberto Plastina, miembro de la AHRCC; y diferentes representantes del sector privado porteño, como el Bus Turístico, el Jardín Japonés, Estuario del Plata, Hotel Gardí y UP Hotels.
Por el lado de Tucumán, estuvieron presentes Ines Frias Silva, vicepresidente del Ente Turismo Tucumán, y Jorge Javier Acosta, presidente de la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo (ATAVYT), entre otras autoridades de la provincia de Tucumán.
“Este encuentro es una muy buena oportunidad para fortalecer el vínculo con el sector turístico de Tucumán y generar nuevos espacios de trabajo conjunto. Queremos acercar las novedades de Buenos Aires, sus propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento, y también compartir la agenda de grandes eventos que hacen de la Ciudad un destino activo durante todo el año”, sostuvo Lila Bacigalupo.
El encuentro comenzó con un workshop destinado a generar vínculos entre agencias, empresas y representantes del sector turístico de Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se desarrolló la presentación de destino, en la que se compartieron algunas de las principales propuestas para disfrutar Buenos Aires, como el Teatro Colón, el Obelisco, Caminito, el Jardín Japonés, el Cementerio de la Recoleta y el Ateneo Grand Splendid.
Uno de los ejes principales fue la agenda de grandes eventos, que constituye uno de los atractivos de Buenos Aires durante todo el año. Entre los espectáculos previstos para los próximos meses se encuentran la visita del Papa León XIV y los shows de Ed Sheeran, Romeo Santos y Marc Anthony, entre otros.
Además, se presentaron propuestas vinculadas al café, los bares notables y la coctelería, como parte de la identidad gastronómica y cultural de Buenos Aires. Por otro lado, se destacaron distintas alternativas para descubrir la Ciudad y nuevas herramientas para planificar la estadía, como BAX, la aplicación que utiliza inteligencia artificial para brindar información sobre servicios, eventos y actividades culturales de la Ciudad.
Además, durante la jornada se dieron detalles de la Experiencia Mirador Obelisco, que ya fue disfrutada por más de 50 mil personas y permite obtener vistas panorámicas de la Ciudad desde más de 65 metros de altura. El encuentro finalizó con un show de tango, una de las expresiones culturales más representativas de Buenos Aires.
Este encuentro se enmarca en una agenda de trabajo conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tucumán que se desarrolla desde 2023 e incluye acciones de promoción turística, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos para fortalecer la gestión del sector. A lo largo de estos años, ambas jurisdicciones impulsaron iniciativas para generar vínculos entre actores públicos y privados, promover sus destinos y explorar oportunidades de colaboración.
La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.