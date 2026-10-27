Buenos Aires llevó a Tucumán sus propuestas para disfrutar la Ciudad durante todo el año

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.