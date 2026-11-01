Boca le ganó a River en La Bombonera y se quedó con un Superclásico marcado por dos expulsiones
Con un gol de Lautaro Di Lollo, el “Xeneize” se impuso por 1-0 en la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Núñez sufrió las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel y terminó el encuentro con nueve jugadores.
Resumen para apurados
- Boca venció 1-0 a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, gracias a un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo en una nueva edición del Superclásico.
- El desarrollo quedó condicionado por las expulsiones directas de Lucas Martínez Quarta a los 10 minutos y de Gonzalo Montiel a los 34 del complemento en el equipo visitante.
- La victoria fortalece a Boca en el certamen local ante su público, mientras que River deberá rearmar su defensa tras perder piezas clave por sanción para los próximos partidos.
Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico. En una Bombonera colmada, el equipo local derrotó 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo. El encuentro estuvo condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta, en el comienzo del primer tiempo, y Gonzalo Montiel, durante el complemento.
El conjunto de la Ribera mostró sus intenciones desde el arranque. A los dos minutos, Lautaro Blanco envió un centro que Miguel Merentiel logró conectar, aunque su definición encontró una buena respuesta del arquero Santiago Beltrán.
La primera gran polémica llegó a los 10 minutos. Martínez Quarta sujetó a Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco y, después de una revisión del VAR, Nicolás Ramírez interpretó que había impedido una ocasión manifiesta de gol. El defensor recibió la tarjeta roja directa y River quedó obligado a disputar prácticamente todo el partido con un futbolista menos.
En la reanudación, Leandro Paredes ejecutó un potente tiro libre que Beltrán desvió al córner. Ante la inferioridad numérica, Leonardo Ponzio reorganizó al conjunto visitante con el ingreso de Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán.
Di Lollo aprovechó su oportunidad
La superioridad de Boca se reflejó en el marcador a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Di Lollo le ganó la posición a Rivero para conectar un cabezazo que dejó sin posibilidades al arquero visitante.
Con la ventaja a su favor, Boca continuó generando situaciones. Un despeje de Montiel estuvo cerca de convertirse en gol en contra, mientras que un remate lejano de Paredes pasó apenas por encima del travesaño. Sobre el cierre de la primera mitad, el clima se calentó con un cruce entre futbolistas que terminó con amarillas para Paredes y Marcos Acuña.
River terminó con nueve jugadores
En el complemento, Beltrán volvió a convertirse en una de las figuras de River. Primero evitó el segundo gol al imponerse en un mano a mano frente a Santiago Ascacíbar y, minutos después, Rivero realizó un cierre decisivo cuando Merentiel se preparaba para definir.
La situación del conjunto de Núñez empeoró a los 34 minutos del segundo tiempo. Montiel cometió una dura infracción sobre Blanco y Ramírez le mostró la tarjeta roja directa, dejando a River con nueve futbolistas.
Boca todavía tuvo una última oportunidad para ampliar la diferencia. En tiempo de descuento, Alan Velasco sacó un remate desde afuera del área que se estrelló contra uno de los postes.
El marcador no volvió a modificarse. Con el 1-0, Boca celebró ante su gente una victoria en un Superclásico que tuvo un protagonista inesperado en Di Lollo y dos decisiones arbitrales que marcaron su desarrollo.