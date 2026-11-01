Boca le ganó a River en La Bombonera y se quedó con un Superclásico marcado por dos expulsiones

Con la ventaja a su favor, Boca continuó generando situaciones. Un despeje de Montiel estuvo cerca de convertirse en gol en contra, mientras que un remate lejano de Paredes pasó apenas por encima del travesaño. Sobre el cierre de la primera mitad, el clima se calentó con un cruce entre futbolistas que terminó con amarillas para Paredes y Marcos Acuña.