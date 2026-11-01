La temprana expulsión de Martínez Quarta que condicionó a River en el Superclásico ante Boca

El Superclásico entre Boca y River tuvo un comienzo marcado por una decisión arbitral que cambió rápidamente el desarrollo del encuentro. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 10 minutos del primer tiempo después de cometer una infracción sobre Miguel Merentiel, en una acción que inicialmente no había sido sancionada por Nicolás Ramírez, pero que terminó con tarjeta roja directa tras la intervención del VAR.