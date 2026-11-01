La temprana expulsión de Martínez Quarta que condicionó a River en el Superclásico ante Boca
El defensor recibió la tarjeta roja a los 10 minutos del primer tiempo por sujetar a Miguel Merentiel cuando se encaminaba hacia el arco. Nicolás Ramírez revisó la jugada a instancias del VAR y sancionó una infracción por ocasión manifiesta de gol.
Resumen para apurados
- Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 10 minutos del Superclásico entre River y Boca por cometerle una falta a Miguel Merentiel y cortar una ocasión manifiesta de gol.
- El juez Nicolás Ramírez no advirtió la falta en primera instancia, pero expulsó al zaguero con roja directa tras ser convocado por el VAR para revisar la jugada en el monitor.
- La temprana sanción dejó a River con diez jugadores casi todo el partido, condicionando profundamente el planteo táctico del equipo y el desarrollo del Superclásico.
El Superclásico entre Boca y River tuvo un comienzo marcado por una decisión arbitral que cambió rápidamente el desarrollo del encuentro. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 10 minutos del primer tiempo después de cometer una infracción sobre Miguel Merentiel, en una acción que inicialmente no había sido sancionada por Nicolás Ramírez, pero que terminó con tarjeta roja directa tras la intervención del VAR.
La jugada se produjo a los seis minutos, cuando Santiago Ascacibar envió un pase en profundidad para Merentiel. El delantero uruguayo aprovechó el espacio a espaldas de la defensa de River y comenzó a correr hacia el arco. Martínez Quarta intentó seguirlo, pero, cuando el atacante le ganaba la posición, lo sujetó para impedir que continuara su avance.
En primera instancia, Ramírez dejó seguir el juego y su asistente, Maximiliano Del Yesso, tampoco advirtió la infracción. Sin embargo, Silvio Trucco, encargado del VAR, detectó una posible acción merecedora de expulsión y convocó al árbitro principal para revisar las imágenes en el monitor ubicado junto al campo de juego.
Después de observar la repetición, Ramírez modificó su decisión. Consideró que Martínez Quarta había impedido una oportunidad manifiesta de gol, sancionó tiro libre para Boca y le mostró la tarjeta roja directa al defensor. Así, River quedó con diez jugadores cuando apenas se habían disputado 10 minutos del encuentro.
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¿Por qué fue expulsado Martínez Quarta?
La decisión se fundamentó en la regla conocida como DOGSO (Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity), que contempla la expulsión de un futbolista cuando comete una infracción que impide una oportunidad manifiesta de gol.
Para aplicar esta sanción, el reglamento establece cuatro aspectos que deben evaluarse: la distancia entre la infracción y el arco, la dirección de la jugada, la posibilidad del atacante de controlar la pelota y la ubicación de los restantes defensores.
En esta ocasión, Merentiel se encontraba aproximadamente a 30 metros de la portería, avanzaba en diagonal hacia el centro del área y tenía posibilidades claras de controlar el balón. Además, ningún otro defensor de River estaba en condiciones de evitar que quedara mano a mano con el arquero Santiago Beltrán.
Estos elementos llevaron al árbitro a interpretar que Martínez Quarta había frustrado una ocasión manifiesta de gol y que correspondía la expulsión directa.
La infracción también le permitió a Boca disponer de un tiro libre peligroso. Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y sacó un potente remate de derecha, pero Beltrán respondió con una buena intervención y desvió la pelota al córner.
De esta manera, River quedó condicionado desde los primeros minutos del Superclásico. Una infracción que inicialmente había pasado inadvertida terminó convirtiéndose, después de la revisión del VAR, en una de las acciones determinantes del encuentro.