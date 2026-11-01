¿Qué significan los 10.000 paraguas con los que Boca recibió a River en el Superclásico?

La iniciativa estuvo vinculada con las polémicas arbitrales que dominaron la previa del encuentro. Durante los días anteriores, desde River manifestaron su preocupación por distintas decisiones de los jueces, una postura que en el entorno de Boca fue interpretada como una sucesión de quejas. La respuesta llegó desde las tribunas, donde los paraguas funcionaron como una referencia irónica a las supuestas “lágrimas” del conjunto de Núñez.