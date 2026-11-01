“Qué ladrones que son”: el furioso descargo de Rodolfo D'Onofrio tras la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico
El expresidente de River cuestionó duramente el arbitraje después de la tarjeta roja al defensor frente a Boca. También recordó una polémica del último Superclásico disputado en el Monumental y apuntó contra el VAR.
Resumen para apurados
- El expresidente de River Rodolfo D'Onofrio acusó de 'ladrones' a los árbitros en X tras la expulsión de Martínez Quarta ante Boca en el Superclásico.
- La roja llegó a los 10 minutos a instancias del VAR. D'Onofrio recordó un penal no sancionado a River en el clásico previo y denunció favoritismo recurrente hacia Boca.
- La reaparición del exdirigente reaviva la polémica arbitral y profundiza las tensiones institucionales entre River y las autoridades del fútbol argentino.
La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River provocó una fuerte reacción de Rodolfo D'Onofrio. El expresidente del club de Núñez utilizó su cuenta de X para cuestionar duramente el arbitraje y denunciar un supuesto trato favorable hacia el conjunto de la Ribera. Sus publicaciones llamaron especialmente la atención porque llevaba más de tres meses sin expresarse en esa red social.
La polémica se desató después de que Nicolás Ramírez expulsara a Martínez Quarta a los 10 minutos del primer tiempo, tras revisar en el VAR una infracción sobre Miguel Merentiel. El árbitro había dejado continuar el juego, pero Silvio Trucco lo convocó para observar las imágenes y terminó sancionando una ocasión manifiesta de gol.
La decisión generó la indignación de D'Onofrio, quien no tardó en manifestarse públicamente. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!”, escribió el exdirigente.
Minutos después, publicó un segundo mensaje en el que recordó una jugada polémica del anterior enfrentamiento entre ambos equipos.
“Se acuerdan en la cancha de River... Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, expresó.
Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!!— Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026
El antecedente que recordó D'Onofrio
El expresidente hizo referencia al último Superclásico disputado en el Monumental, que terminó con una victoria de Boca por 1-0. Sobre el cierre de aquel encuentro, River reclamó un penal por una acción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área. Sin embargo, el árbitro no sancionó la infracción y el VAR tampoco recomendó una revisión.
Para D'Onofrio, la diferencia entre ambas decisiones reflejó un criterio arbitral desigual, aunque sus acusaciones constituyen una interpretación personal de las jugadas.
El descargo también se produjo en medio de un clima de tensión institucional en el fútbol argentino. Durante la semana, River había votado en contra del nuevo formato propuesto para el torneo de Primera División, en una discusión que expuso diferencias entre los clubes.
La última publicación de D'Onofrio en X había sido el 15 de julio. Su regreso a la actividad en esa plataforma, motivado por una decisión arbitral en el Superclásico, volvió a colocar al expresidente de River en el centro de la escena futbolística.