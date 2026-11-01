DeportesFútbol

“Qué ladrones que son”: el furioso descargo de Rodolfo D'Onofrio tras la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico

El expresidente de River cuestionó duramente el arbitraje después de la tarjeta roja al defensor frente a Boca. También recordó una polémica del último Superclásico disputado en el Monumental y apuntó contra el VAR.

Tras consultar al VAR, Ramírez expulsó a Martínez Quarta.
Tras consultar al VAR, Ramírez expulsó a Martínez Quarta.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El expresidente de River Rodolfo D'Onofrio acusó de 'ladrones' a los árbitros en X tras la expulsión de Martínez Quarta ante Boca en el Superclásico.
  • La roja llegó a los 10 minutos a instancias del VAR. D'Onofrio recordó un penal no sancionado a River en el clásico previo y denunció favoritismo recurrente hacia Boca.
  • La reaparición del exdirigente reaviva la polémica arbitral y profundiza las tensiones institucionales entre River y las autoridades del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River provocó una fuerte reacción de Rodolfo D'Onofrio. El expresidente del club de Núñez utilizó su cuenta de X para cuestionar duramente el arbitraje y denunciar un supuesto trato favorable hacia el conjunto de la Ribera. Sus publicaciones llamaron especialmente la atención porque llevaba más de tres meses sin expresarse en esa red social.

La polémica se desató después de que Nicolás Ramírez expulsara a Martínez Quarta a los 10 minutos del primer tiempo, tras revisar en el VAR una infracción sobre Miguel Merentiel. El árbitro había dejado continuar el juego, pero Silvio Trucco lo convocó para observar las imágenes y terminó sancionando una ocasión manifiesta de gol.

La decisión generó la indignación de D'Onofrio, quien no tardó en manifestarse públicamente. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!”, escribió el exdirigente.

Minutos después, publicó un segundo mensaje en el que recordó una jugada polémica del anterior enfrentamiento entre ambos equipos.

“Se acuerdan en la cancha de River... Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, expresó.

El antecedente que recordó D'Onofrio

El expresidente hizo referencia al último Superclásico disputado en el Monumental, que terminó con una victoria de Boca por 1-0. Sobre el cierre de aquel encuentro, River reclamó un penal por una acción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área. Sin embargo, el árbitro no sancionó la infracción y el VAR tampoco recomendó una revisión.

Para D'Onofrio, la diferencia entre ambas decisiones reflejó un criterio arbitral desigual, aunque sus acusaciones constituyen una interpretación personal de las jugadas.

El descargo también se produjo en medio de un clima de tensión institucional en el fútbol argentino. Durante la semana, River había votado en contra del nuevo formato propuesto para el torneo de Primera División, en una discusión que expuso diferencias entre los clubes.

La última publicación de D'Onofrio en X había sido el 15 de julio. Su regreso a la actividad en esa plataforma, motivado por una decisión arbitral en el Superclásico, volvió a colocar al expresidente de River en el centro de la escena futbolística.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSilvio TruccoRodolfo D’OnofrioSuperclásicoArgentinaMiguel MerentielVAR
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Balón de Oro 2026: Vicky López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

Balón de Oro 2026: "Vicky" López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

Lo más popular
Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno
1

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos
2

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Del calor a posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán
3

Del calor a posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad
4

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Concepción: Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores
5

Concepción: Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores

Ranking notas premium
Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga
1

Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
2

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
3

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

La política, en “off”; la muerte, en dosis
4

La política, en “off”; la muerte, en dosis

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027
5

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027

Más Noticias
El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Superclásico Boca-River: ¿llueve durante el partido en La Bombonera?

Superclásico Boca-River: ¿llueve durante el partido en La Bombonera?

Por qué Franco Colapinto subió una posición en la clasificación del GP de México y desde qué lugar largará

Por qué Franco Colapinto subió una posición en la clasificación del GP de México y desde qué lugar largará

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos: 13 provincias tendrán un domingo complicado

Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos: 13 provincias tendrán un domingo complicado

Del calor a posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán

Del calor a posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán

Comentarios