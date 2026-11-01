“Qué ladrones que son”: el furioso descargo de Rodolfo D'Onofrio tras la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River provocó una fuerte reacción de Rodolfo D'Onofrio. El expresidente del club de Núñez utilizó su cuenta de X para cuestionar duramente el arbitraje y denunciar un supuesto trato favorable hacia el conjunto de la Ribera. Sus publicaciones llamaron especialmente la atención porque llevaba más de tres meses sin expresarse en esa red social.