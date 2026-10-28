Prat-Gay cuestionó el “derrame” de Vaca Muerta: “El boom petrolero no arrastra al resto de la economía”

El exfuncionario también puso en duda que la aceleración de la producción petrolera pueda atribuirse exclusivamente a la gestión de Javier Milei. Según planteó, la expansión de la actividad no comenzó con el actual Gobierno y su ritmo de crecimiento desde la llegada del libertario a la Presidencia es incluso algo menor que el registrado durante los dos últimos años de la administración de Alberto Fernández.