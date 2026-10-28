Prat-Gay cuestionó el “derrame” de Vaca Muerta: “El boom petrolero no arrastra al resto de la economía”

Resumen para apurados
- Prat-Gay afirmó en redes que el auge de Vaca Muerta no derrama en la economía argentina, ya que datos del Indec muestran que los sectores no extractivos siguen estancados.
- El economista contrastó el alza del 9% del sector con cinco años de estancamiento general, y cuestionó a Neuquén por no usar regalías en infraestructura local.
- El debate interpela la eficacia de incentivos como el RIGI y plantea el desafío de transformar los ingresos energéticos en desarrollo productivo sostenible para el país.
El crecimiento de Vaca Muerta volvió a quedar en el centro del debate económico. El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay, cuestionó el impacto de la expansión hidrocarburífera sobre el conjunto de la economía argentina y sostuvo que el auge del petróleo todavía no se traduce en una mejora generalizada de la actividad productiva.
A través de una publicación en la red social X, el economista afirmó que los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran una brecha entre el desempeño del sector extractivo y el resto de las actividades. Según su análisis, mientras la minería y la explotación petrolera crecen a un ritmo superior al 9% anual, la economía no extractiva permanece estancada.
“La información oficial del Indec confirma lo que todos los argentinos perciben, pero las autoridades no terminan de aceptar: que el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía”, sostuvo.
Prat-Gay aseguró que los sectores ajenos a la extracción de recursos naturales llevan casi cinco años sin crecer y que la economía no extractiva es hoy más pequeña que en enero de 2022.
El exfuncionario también puso en duda que la aceleración de la producción petrolera pueda atribuirse exclusivamente a la gestión de Javier Milei. Según planteó, la expansión de la actividad no comenzó con el actual Gobierno y su ritmo de crecimiento desde la llegada del libertario a la Presidencia es incluso algo menor que el registrado durante los dos últimos años de la administración de Alberto Fernández.
La disputa por el derrame de Vaca Muerta
Las declaraciones reavivaron una controversia que Prat-Gay había abierto semanas atrás, cuando afirmó que “Vaca Muerta no derrama ni dentro de Neuquén”. Aquella frase provocó críticas del gobernador Rolando Figueroa, del presidente Javier Milei, del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del titular de YPF, Horacio Marín.
En su nueva intervención, el economista interpretó esas reacciones como una señal de que existe preocupación por demostrar que los beneficios de la expansión petrolera alcanzan a otros sectores de la economía.
“Tanta virulencia orquestada tiene una sola explicación: ellos mismos saben mejor que nadie que Vaca Muerta aún no derrama”, escribió.
Como ejemplo, mencionó las gestiones del gobierno neuquino para promover una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas locales en la cadena de proveedores de la industria. En ese marco, destacó las reuniones impulsadas entre YPF y pymes de la provincia para avanzar en la aplicación de la Ley 3338, destinada al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor neuquina.
También aludió a las declaraciones de Marín sobre la inserción laboral de los egresados del Instituto Vaca Muerta. Para Prat-Gay, que la discusión se concentre en la incorporación de trabajadores al propio complejo energético refleja las dificultades para extender los beneficios de la actividad más allá de ese sector.
Infraestructura y recursos extraordinarios
Otro de los ejes de sus cuestionamientos fue el destino de los ingresos que genera la explotación de hidrocarburos. El exministro consideró que Neuquén desaprovecha una oportunidad histórica para transformar las regalías petroleras en inversiones de infraestructura y en una estrategia de diversificación productiva.
En particular, criticó la suspensión del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN), una herramienta creada por ley provincial en cuya elaboración, recordó, participó.
Según sus estimaciones, si el fondo estuviera operativo, la provincia podría destinar alrededor de U$S175 millones mensuales a obras de infraestructura financiadas con regalías hidrocarburíferas.
Prat-Gay vinculó esa discusión con las deficiencias que persisten en localidades estratégicas para la industria, como Añelo, considerada uno de los principales centros operativos de Vaca Muerta.
“Las rutas no son transitables ni en Añelo”, señaló, al cuestionar la planificación provincial frente al crecimiento de los recursos generados por la actividad.
Las dudas sobre el RIGI y la continuidad de una política de Estado
El economista también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los instrumentos centrales de la política económica de Milei para atraer capitales de gran escala.
Según su análisis, el régimen todavía no muestra un impacto estadísticamente significativo sobre la actividad del sector para el que fue diseñado. La afirmación apunta a poner en discusión cuánto de la expansión actual puede atribuirse a las medidas adoptadas por la administración libertaria.
Sin embargo, Prat-Gay reconoció la continuidad de una tendencia que atraviesa distintas gestiones presidenciales: el crecimiento sostenido de la producción petrolera.
“Vaca Muerta es una verdadera política de Estado”, afirmó, al destacar que la actividad mantiene tasas de expansión cercanas a los dos dígitos con independencia del signo político de los gobiernos.
Qué muestran los datos de la actividad petrolera
Para fundamentar su planteo, Prat-Gay explicó que analizó series desestacionalizadas a partir de estadísticas oficiales del Indec y utilizó el método X-13 ARIMA, una herramienta estadística que permite identificar y corregir patrones estacionales en las series económicas. Según sostuvo, las conclusiones no cambian de manera relevante al utilizar otras técnicas de ajuste.
A partir de los datos del Índice de Producción Industrial Minero, señaló que la expansión presenta diferencias incluso dentro del propio sector extractivo: mientras la extracción de petróleo impulsa el crecimiento, los servicios de apoyo vinculados con esa actividad muestran una tendencia descendente desde el inicio de la gestión de Milei.
Según el exministro, esa divergencia constituye una señal de alerta porque sugiere que el crecimiento no se distribuye de manera homogénea entre los distintos eslabones de la cadena productiva.