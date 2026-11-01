Binance reactivó los retiros tras el mayor robo de criptomonedas de la historia

Después de que el FBI acusara a Corea del Norte del robo de más de seis mil millones de dólares en activos digitales de Binance, la compañía volvió el domingo a permitir las retiradas de fondos. La plataforma aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, que sería la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada, el mayor robo digital de la historia del que se tiene noticia.