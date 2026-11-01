Antes de viajar a Argentina, el León XIV rezó el Ángelus y llamó a construir la paz

Resumen para apurados
- El papa León XIV rezó el Ángelus este domingo en el Vaticano para pedir por la paz mundial y el diálogo en Ucrania, antes de iniciar su visita oficial a la Argentina.
- La aparición ocurrió tras su cirugía de pulmón del 13 de octubre y luego de mediar junto a Melania Trump en una evacuación humanitaria clave en Ucrania.
- Su mensaje refuerza su rol mediador internacional antes de aterrizar en Argentina, donde su llegada genera gran expectativa social y política.
El papa León XIV rezó este domingo el Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico, en el Vaticano, en la antesala de su viaje a la Argentina y tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre.
Durante su reflexión por la Solemnidad de Todos los Santos, el Pontífice destacó que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una vocación universal que compromete a cada persona con la construcción de la paz.
La aparición pública se produjo después de la exitosa cirugía torácica de 90 minutos que se le practicó en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras detectársele un adenocarcinoma pulmonar en etapa temprana.
En su meditación previa al rezo del Ángelus, León XIV invitó a contemplar a los santos como una "innumerable familia de hombres y mujeres que, siguiendo al Señor Jesús, hicieron de su vida un don a Dios y al prójimo".
El Papa recordó que la celebración incluye tanto a quienes fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia como a aquellos que no lo fueron, pero cuyas historias son conocidas por Dios.
"La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos", afirmó.
Santidad y el compromiso con la paz
Al reflexionar sobre las bienaventuranzas, el Pontífice describió a los santos como personas que, aun atravesadas por el sufrimiento, la injusticia o la persecución, encontraron fortaleza en la fe, la caridad y el amor de Dios, consignó el sitio Vaticannews.
También sostuvo que la santidad se expresa en "gestos y decisiones de amor que superan los cálculos de la codicia y la prepotencia del mal".
En ese sentido, destacó que los santos representan «el signo más hermoso y más fuerte del Reino de Dios que viene», y recordó que ese Reino «ya está entre nosotros».
León XIV señaló que Dios conoce las historias y los corazones a los que las personas no pueden acceder, y que ve el bien que muchas veces permanece oculto.
Antes de rezar el Ángelus, pidió a la Virgen María que acompañe a los fieles en el camino de la santidad, «para que no nos cansemos de construir la paz, tanto en los hechos más importantes como en los más sencillos de la vida cotidiana».
El llamado por la guerra en Ucrania
Durante su discurso en la Plaza de San Pedro, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania y reclamó a los responsables del conflicto una mayor disposición al diálogo y nuevas iniciativas concretas en favor de la paz.
El Pontífice recordó la operación humanitaria que permitió la evacuación de cientos de civiles de Oleshky, una localidad ocupada por Rusia, en el marco de un inusual alto el fuego humanitario.
"Espero que la cooperación entre las partes, que ha hecho posible este necesario gesto de humanidad, fomente una mayor disposición al diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas en favor de la paz", expresó.
La operación fue precedida por esfuerzos diplomáticos en los que participaron el Papa y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien colaboró en la negociación del acuerdo. León XIV también había apelado personalmente al líder ruso para que permitiera la asistencia humanitaria y la evacuación de civiles.
Además de las evacuaciones, se entregaron alimentos, agua potable y suministros médicos a los habitantes que permanecían en la localidad. Aunque no se difundió la cifra exacta de personas evacuadas por razones de seguridad, Melania Trump indicó que podrían haber sido más de 750.
Al finalizar su mensaje, el Papa encomendó a la Virgen María, "Reina de la Paz y Reina de Todos los Santos", a quienes sufren las consecuencias de la guerra en todo el mundo.