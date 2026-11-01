Movilizaciones con sentido y conceptos diferentes
Dos movilizaciones recorrieron ayer distintas calles de la capital, desde miradas antagónicas. Por la tarde, personas de todas las edades, disfrazadas como personajes de terror y con sus rostros cubiertos o maquillados, participaron de la celebración de Halloween y confluyeron en la plaza Independencia. Por otro lado, sectores católicos realizaron una peregrinación de todos los santos hasta la parroquia Cristo Rey al atardecer. También hubo peregrinación en los Valles.
EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. Los disfrazados confluyeron en el paseo.
DE TERROR. Niños, jóvenes y adultos, como personajes del cine.
DULCE O TRUCO. Halloween, una moda importada de Estados Unidos.
MARCHA. Pasó por el Hospital de Niños, la Maternidad y Cristo Rey.
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