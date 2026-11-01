La misa de hoy: un solo padre, un solo maestro

Jesús denuncia una contradicción: aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar y orientar al pueblo no siempre viven aquello que predican. “Hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen”. Esa advertencia atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. En un mundo donde se ha debilitado la confianza en las instituciones, los dirigentes, los educadores y las autoridades religiosas, Jesús nos recuerda que la autoridad solo recupera su legitimidad cuando se convierte en servicio. La Argentina debe recuperar el valor de la autoridad como servicio y no como ejercicio del poder.