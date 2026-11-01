OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores II: la educación hoy
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs

Hoy con estupor el femicidio de Nancy nos interpela. Una docente, como muchas en todo el país, que debe recorrer km por caminos inhóspitos para llegar a las escuelas, que además están destruidas sin ninguna comodidad para dar clases donde se  reproducen la pobreza en la que viven los niños. Además tampoco  los maestros poseen un lugar  para  habitar en ella, ante la imposibilidad de regresar a su hogar todos los días, muchas colocan colchones en el piso a la noche para dormir. Escuelas donde la docente es directora, maestra, cocinera, conserje.  Esa es la realidad que la llevó a ser víctima de los peores instintos de personas que no se comportan como tales sino como bestias. Debemos reconocer que en nuestra provincia hace años no existen escuelas de personal único, pero los caminos son desastrosos y muchas veces con las lluvias intensas los docentes no pueden llegar ni tampoco los alumnos,  al no poseer  la indumentaria necesaria para atravesar kilómetros por el barro (tienen, a lo mejor, un solo par de zapatillas) y no es sólo un día, sino son semanas que los chicos pierden clases, ante la desidia de los delegados comunales los cuales,  pocos  viven en esas localidades. Los niños son transportados a escuelas cercanas, todos los días, de modo tal que se integran a comunidades más amplias. Y aquí radica otro problema, muchas veces no pueden asistir a clases porque el delegado comunal no dispone de un vehículo, o no es el adecuado para transitar en medio del barro ocasionado por las lluvias. Reflexionando sobre los principios de equidad e igualdad para que todos los niños y adolescentes accedan a una educación de calidad, se ven anulados ante circunstancias que en este siglo no debieran ya existir. Y pretender que se den clases virtuales para estas comunidades es una verdadera utopía: en muchas zonas las señales de Internet no llegan, en las casas por lo general hay un solo celular y son varios niños. Se lo vivió en la pandemia que demostró que los chicos perdieron un año y más  de aprendizaje. Hay que reconocer que en esas comunidades tan alejadas, los padres no poseen los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos y aún padres con amplia preparación, tampoco poseen la didáctica que permita que los hijos puedan transitar un proceso adecuado. Son muchos los factores que hicieron que los alumnos no hayan alcanzado los desempeños y competencias deseados y nos ubiquemos casi al final en la prueba Pisa, sólo marqué uno de los tantos que quedó en evidencia por el desgraciado asesinato de una maestra que transitaba kilómetros para poder desempeñarse como tal en condiciones paupérrimas.

Maria Beatriz Sánchez                      

betty_comas@yahoo.com.ar

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La conducción eficiente que aplican las empresas de logística tiene su versión para los vehículos de casa
1

La conducción eficiente que aplican las empresas de logística tiene su versión para los vehículos de casa

Antes de las alarmas modernas, ¿cómo se despertaba la humanidad?
2

Antes de las alarmas modernas, ¿cómo se despertaba la humanidad?

Agotamiento mental: la clave para reducir la hiperactividad en los perros
3

Agotamiento mental: la clave para reducir la hiperactividad en los perros

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber
4

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado
5

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Ranking notas premium
Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier
1

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede
2

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”
3

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón
4

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón

Una mirada al unvierso: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift
5

Una mirada al unvierso: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

Más Noticias
El destino brasileño que es exclusivo, pero no por lujos

El destino brasileño que es exclusivo, pero no por lujos

La medida que baja la euforia argentina con respecto al real brasileño y las vacaciones

La medida que baja la euforia argentina con respecto al real brasileño y las vacaciones

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Qué son las lagunas costeras de Brasil y por qué atraen a tantos viajeros

Qué son las lagunas costeras de Brasil y por qué atraen a tantos viajeros

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Cómo llegar a Caraíva: el pueblo brasileño al que no se puede entrar en auto

Cómo llegar a Caraíva: el pueblo brasileño al que no se puede entrar en auto

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

¿Por qué nos gusta disfrazarnos? Halloween en Tucumán, máscaras y las ganas de ser otro

¿Por qué nos gusta disfrazarnos? Halloween en Tucumán, máscaras y las ganas de ser otro

Comentarios