OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores I: pedido resuelto
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs

Queremos agradecer al Ministerio de Educación por la pronta solución a nuestro pedido, en carta de lectores (“Sin resolución de reubicación”) realizada el domingo 24 de octubre. Asimismo, queremos también dejar en claro que la temática planteada no tiene nada que ver, ni fue generada en discordancia, con la actual conducción educativa jurisdiccional la que -a entender de los abajo firmantes- se caracteriza por su celeridad en la atención, tratamiento y solución a las distintas problemáticas docentes.

Silvina Alvarado y Pedro Pablo Verasaluse  

pedropabloverasaluse@gmail.com

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