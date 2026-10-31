Más de 23.400 personas dejaron de trabajar en empresas del Estado desde que asumió Milei
La dotación de las compañías y sociedades públicas cayó un 21% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, según datos del Indec. Algunas firmas desaparecieron, otras se fusionaron y solo tres incorporaron personal.
Resumen para apurados
- Desde noviembre de 2023, el gobierno de Javier Milei recortó 23.450 empleos en empresas públicas argentinas para reducir el gasto estatal y sostener el superávit fiscal.
- El ajuste se aplicó mediante cierres, fusiones y retiros; cinco firmas como Correo Argentino, trenes y Aerolíneas concentraron el 70% de la merma total informada por Indec.
- La política apunta a consolidar un Estado mínimo mediante futuras privatizaciones y concesiones, reconfigurando de forma permanente la prestación de servicios públicos.
La política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei también impactó de lleno en las empresas y sociedades públicas. Desde el cambio de gestión, algunas compañías desaparecieron, otras se fusionaron o modificaron su forma societaria y la mayoría redujo sus plantas de trabajadores.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dotación total de las empresas y sociedades del Estado pasó de 110.259 personas en noviembre de 2023 a 86.809 en septiembre de 2026. La diferencia es de 23.450 trabajadores menos, lo que representa una caída del 21%.
El resultado se enmarca en uno de los principales objetivos de la administración libertaria: reducir las plantas de personal y la infraestructura de las compañías públicas para disminuir el gasto y sostener el superávit fiscal. El Presidente sostiene que la verdadera presión fiscal está vinculada con el tamaño del Estado.
De acuerdo con los informes oficiales, la planta del Estado nacional se redujo durante todos los meses de la actual gestión, tanto en la administración pública como en las empresas y sociedades estatales.
Cuáles fueron las empresas del Estado que más trabajadores perdieron
Cinco compañías concentran la mayor parte de la reducción en términos absolutos. El mayor recorte se produjo en el Correo Argentino, que pasó de 16.897 empleados en noviembre de 2023 a 11.210 en septiembre de 2026. Son 5.687 trabajadores menos, una caída del 34%.
En segundo lugar aparece Operadora Ferroviaria, que tiene la planta más numerosa entre las empresas públicas. Su dotación descendió de 23.834 a 19.408 personas, es decir, 4.426 menos, una reducción del 19%.
El Banco de la Nación Argentina también achicó su estructura: pasó de 17.806 a 15.427 trabajadores, con una disminución de 2.379 puestos (13%).
En Aerolíneas Argentinas, la cantidad de empleados bajó de 11.899 a 9.930. La diferencia es de 1.969 personas, un 17% menos. Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) pasó de 7.799 a 5.891 trabajadores, con una reducción de 1.908 puestos, equivalente al 24%.
En conjunto, estas cinco empresas explican 16.369 trabajadores menos, casi el 70% de la caída total registrada desde noviembre de 2023.
También hubo ajustes importantes en Corredores Viales, que se encuentra en etapa de concesión de obra pública por peaje. La compañía pasó de 3.940 a 3.245 empleados, una reducción de 695 personas. En Belgrano Cargas y Logística, en tanto, la dotación descendió de 4.631 a 3.999 trabajadores, con 632 puestos menos.
Las empresas que registraron las mayores caídas porcentuales
Las reducciones más pronunciadas en términos porcentuales se registraron en compañías de menor tamaño, vinculadas con los medios de comunicación, la educación y los servicios.
Télam, que dejó de existir como agencia de noticias y fue transformada por el decreto 548/24 en la Agencia de Publicidad del Estado, pasó de 810 a 169 trabajadores. La caída fue de 641 personas, equivalente al 79%.
Educar redujo su dotación de 446 a 167 empleados, un 63% menos. Contenidos Públicos pasó de 234 a 99 trabajadores, una disminución del 58%. En Casa de Moneda, la planta bajó de 1.411 a 694 personas, con 717 puestos menos y una caída del 51%.
Tanto Educar como Casa de Moneda modificaron su forma societaria a fines de 2024 y actualmente funcionan como sociedades anónimas unipersonales.
Otras compañías también redujeron más de un tercio de su personal. La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) pasó de 936 a 583 trabajadores, una retracción del 38%. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adifse) registró una baja similar: de 704 a 437 empleados.
Fabricaciones Militares perdió 478 puestos, al pasar de 1.488 a 1.010 trabajadores, una reducción del 32%. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por su parte, bajó de 505 a 345 empleados, también un 32%.
Otro caso es el del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), que contaba con una sola persona y fue disuelto oficialmente mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Río Negro. Por ese motivo, el Indec dejó de informar sus datos.
Las excepciones: las empresas que sumaron empleados
En el período analizado, solo tres empresas estatales incorporaron personal. La principal variación se registró en Ferrocarriles Argentinos (FASE), cuya dotación pasó de 73 trabajadores en noviembre de 2023 a 505 en septiembre de 2026. El incremento fue de 432 personas, un 592%.
Sin embargo, el aumento no representa un crecimiento genuino de la estructura estatal en el sector ferroviario, sino un cambio de organigrama. FASE absorbió toda la estructura y el personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que en noviembre de 2023 tenía 1.078 empleados y actualmente figura sin dotación.
Si se consideran ambas compañías, la planta pasó de 1.151 personas a 505. Es decir, durante esa reorganización se perdieron 646 puestos de trabajo.
Las otras dos empresas que registraron aumentos fueron Playas Ferroviarias de Buenos Aires, que pasó de 21 a 25 trabajadores, y Pellegrini, cuya dotación creció de 43 a 46 empleados.
En tanto, las termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano mantuvieron sin cambios sus plantas de personal, con 84 y 83 empleados, respectivamente.