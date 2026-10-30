Política

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología: denunció "destrato" y "desconsideración"

César Lencina presentó su dimisión después de poco más de un mes en el cargo. En una carta dirigida a la secretaria del área, Adriana Baravalle, denunció dificultades para desarrollar su gestión y situaciones de destrato hacia el personal.

NUEVA BAJA EN EL GOBIERNO. César Lencina presentó su dimisión después de poco más de un mes en el cargo. Foto tomada de lanacion.com.ar.
NUEVA BAJA EN EL GOBIERNO. César Lencina presentó su dimisión después de poco más de un mes en el cargo. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • César Lencina renunció este jueves a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología argentina tras denunciar destrato hacia el personal y falta de apoyo de la conducción.
  • El excomodoro de la Fuerza Aérea duró apenas un mes en el cargo y formalizó su salida mediante una carta enviada a la secretaria Adriana Baravalle y al jefe de Gabinete.
  • La abrupta salida expone tensiones internas en la cartera y deja vacante un puesto clave, lo que obligará al Gobierno a reorganizar la conducción del sector científico.
Resumen generado con IA

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Lencina, presentó su renuncia al cargo. El funcionario acompañó su decisión con fuertes cuestionamientos al funcionamiento del área y a la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Lencina formalizó su salida mediante una carta dirigida a la secretaria del área, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. En el documento expuso una serie de dificultades que, según afirmó, le impidieron desarrollar sus funciones de manera adecuada.

Entre los motivos, mencionó problemas de comunicación y falta de acompañamiento institucional. También denunció situaciones de destrato y desconsideración hacia los trabajadores del organismo.

Las críticas de Lencina a la conducción del área

En su presentación, el ahora exfuncionario sostuvo que enfrentó "dificultades persistentes" para cumplir con las responsabilidades de su puesto. Además, señaló "la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión".

Uno de los pasajes más duros de la carta estuvo dirigido a Baravalle. Lencina cuestionó las actitudes de la secretaria hacia los empleados y aseguró que esas situaciones no coincidían con su manera de conducir organizaciones.

"Situaciones de destrato y desconsideración de su parte hacia el personal en el entorno de trabajo, que no condicen en absoluto con mi forma de conducir las organizaciones", expresó. También destacó su experiencia en liderazgo de equipos, vinculada a su formación profesional.

Al explicar su decisión, afirmó que buscaba garantizar la continuidad de la gestión y permitir que el organismo pudiera avanzar con una nueva dinámica de trabajo.

Una gestión que duró poco más de un mes

Lencina había asumido como subsecretario de Ciencia y Tecnología el 22 de septiembre pasado. Su permanencia en el cargo se extendió poco más de un mes, hasta la renuncia presentada este jueves.

Antes de incorporarse al área, había desarrollado una extensa trayectoria en la Fuerza Aérea, donde alcanzó el rango de comodoro. También contaba con experiencia en tareas de investigación en la Antártida.

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