HORROR EN MERLO. Encontraron muertos a cinco integrantes de una familia y sospechan que el padre mató a todos y se suicidó.

Cinco integrantes de una familia fueron encontrados muertos este viernes por la tarde en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas son una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a los demás integrantes de la familia y luego se habría quitado la vida.