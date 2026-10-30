HORROR EN MERLO. Encontraron muertos a cinco integrantes de una familia y sospechan que el padre mató a todos y se suicidó.

Resumen para apurados
- Cinco integrantes de una familia venezolana fueron hallados muertos este viernes en Merlo; se investiga si el padre asesinó a su pareja e hijos y luego se quitó la vida.
- La policía halló los cuerpos con lesiones y un arma tras la alerta laboral de la mujer. El caso ocurre a diez días de otro crimen familiar múltiple en Monte Grande.
- La fiscalía y la Policía Científica realizan pericias balísticas y forenses para esclarecer la mecánica de las muertes, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.
Cinco integrantes de una familia fueron encontrados muertos este viernes por la tarde en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas son una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a los demás integrantes de la familia y luego se habría quitado la vida.
El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en Mercedes al 2400, luego de que un compañero de trabajo de la mujer, identificada como Evelyn Carolina Rivero Mejías, advirtiera que llevaba dos días sin poder comunicarse con ella y diera aviso a la Policía.
Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 6ª de Merlo se dirigieron al domicilio. Como nadie respondía a los llamados, se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón, que autorizó el ingreso a la vivienda.
Al entrar, los policías encontraron los cuerpos de los cinco integrantes de la familia en una habitación. Todos presentaban distintas lesiones. Además, observaron un arma de fuego entre las piernas del hombre.
En el lugar trabajaron el fiscal a cargo de la investigación, caratulada como “averiguación de causales de muerte”, y peritos de la Policía Científica, que realizaron las primeras tareas para determinar las circunstancias del hecho.
Por el momento, la principal línea investigativa apunta a un posible homicidio seguido de suicidio, aunque las pericias deberán establecer cómo ocurrieron las muertes.
Otro caso conmocionó a Monte Grande hace 10 días
El hallazgo en Merlo se produjo apenas diez días después de otro crimen múltiple en la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, un hombre de 50 años asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre en la localidad de Monte Grande. Después del triple homicidio, se arrojó debajo de un camión y murió.
El caso se descubrió el martes por la mañana, luego de un llamado al 911 que alertó sobre lo ocurrido en una vivienda de Los Claveles al 700.
Cuando los efectivos llegaron, encontraron muertos a la mujer y al niño. Poco después, hallaron el cuerpo de la madre del hombre en una propiedad lindera.
La primera víctima identificada fue Laura Susana Prediger, pareja del acusado, cuyo cuerpo estaba en el ingreso al comedor. En una de las habitaciones encontraron a su hijo, Santino, de 11 años. En ese mismo dormitorio, los policías hallaron una escopeta de doble caño que se sospecha que fue utilizada en los crímenes.
Luego, los efectivos inspeccionaron la casa contigua, ubicada hacia la calle Alfonso Amat, donde vivía la madre del acusado, de 73 años. La mujer estaba muerta en el piso de la cocina.
Mientras la Policía Científica trabajaba en las escenas del crimen, cerca de las 7.30 otro llamado alertó sobre un hombre que se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, partido de Almirante Brown.
Al identificarlo, los investigadores confirmaron que se trataba de Damián Darío Santillán, señalado como el autor del triple homicidio.