Fuegos artificiales, actos y una carrera: cómo festejará San Martín sus 117 años

San Martín despedirá el domingo, ante Colegiales, una temporada que terminó sin Reducido. Sin embargo, este fin de semana también empezarán los festejos por los 117 años del club, que se cumplirán el lunes. En la conferencia de este viernes, el vicepresidente Nicolás Nasrallah presentó la “Semana Sanmartiniana 2026” y reconoció que el presente deportivo pesa. “Como dirigentes, sentimos un dolor en el alma. No por las promesas no cumplidas, de las que somos muy conscientes y responsables, sino por no lograr lo que anhelamos hace mucho tiempo”, admitió.