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Fuegos artificiales, actos y una carrera: cómo festejará San Martín sus 117 años

El vicepresidente Nicolás Nasrallah reconoció el dolor de la dirigencia, pero defendió la celebración. La agenda arranca este sábado y cierra con un 10K el domingo 8.

ORGULLO. Los hinchas de San Martín festejarán este lunes 117 años de historia.
ORGULLO. Los hinchas de San Martín festejarán este lunes 117 años de historia.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán celebrará sus 117 años desde este sábado con una serie de eventos culturales, actos protocolares y deportivos en la provincia.
  • Pese a quedar fuera del Reducido en la Primera Nacional, la dirigencia organizó la Semana Sanmartiniana, que incluirá muestras, homenajes y pirotecnia.
  • El club busca fortalecer la vida institucional y comunitaria más allá del fútbol, culminando los festejos el domingo 8 con su primera carrera de 10K.
Resumen generado con IA

San Martín despedirá el domingo, ante Colegiales, una temporada que terminó sin Reducido. Sin embargo, este fin de semana también empezarán los festejos por los 117 años del club, que se cumplirán el lunes. En la conferencia de este viernes, el vicepresidente Nicolás Nasrallah presentó la “Semana Sanmartiniana 2026” y reconoció que el presente deportivo pesa. “Como dirigentes, sentimos un dolor en el alma. No por las promesas no cumplidas, de las que somos muy conscientes y responsables, sino por no lograr lo que anhelamos hace mucho tiempo”, admitió.

Nasrallah contó que la organización de la semana generó un debate. Aun así, defendió la celebración. “Yo soy uno más de todos ustedes, y lo vivo en cada previa de los partidos que jugamos de local, porque ahí estoy con la gente, escuchando, bancándome las críticas, porque así tiene que ser siempre que se hagan con respeto”, explicó.

La agenda

Las actividades comenzarán este sábado, desde las 19, con la Noche de los Museos, a cargo del Departamento de Historia, y una muestra artística que seguirá hasta el domingo 8.

El domingo, tras el partido, habrá un show de fuegos artificiales en el codo de Pellegrini y Bolívar. “Va a ser una fiesta del hincha para el hincha, donde nosotros, como directiva, simplemente vamos a acompañar con un poco de sonido, con la voz del estadio y algo de iluminación”, detalló.

El lunes, día del aniversario, los actos protocolares arrancarán a las 10 en la plaza San Martín y seguirán con una ofrenda en el mausoleo del fundador, en el Cementerio del Oeste. Al mediodía, los socios vitalicios serán agasajados en la cantina, y desde las 17 abrirá la Expo San Martín, con stands de disciplinas, peñas, filiales y emprendedores.

El jueves, la CD recibirá a los sponsors, y el viernes habrá una cena en la cantina. El sábado 7, el complejo albergará la Copa Sanmartiniana, un torneo de fútbol 5 y 7, masculino y femenino, y un conversatorio con deportistas, entrenadores y dirigentes de seleccionados nacionales.

El cierre será el domingo 8, con la primera carrera de la historia del club: un 10K desde el complejo hasta el estadio, además de un recorrido más corto desde el puente Amador Lucero.

Más allá del fútbol

Nasrallah explicó el sentido de la semana con una experiencia propia. “Siendo hincha y socio involucrado, cada vez que no se lograban los resultados, parecía que el club se apagaba: se apagaba el fútbol y se apagaba la institución. Uno siempre decía: ‘Esto no puede pasar’. San Martín vive y transpira fútbol, pero la institución es la que conlleva todo esto”, reflexionó.

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