Todo lo que dejó la conferencia de San Martín: del pedido de disculpas a la renovación de Orfila

Faltaban dos días para el último partido del año, pero en La Ciudadela la temporada ya se conjugaba en pasado. El presidente de San Martín Oscar Mirkin, los vicepresidentes Rafael Ponce de León y Nicolás Nasrallah y el entrenador Alejandro Orfila se sentaron a explicar un año que terminó antes de tiempo y a anticipar lo que viene. Mirkin abrió la conferencia con un pedido de disculpas. “Esta comisión directiva viene a dar la cara y a disculparse sinceramente por no conseguir lo que todos buscábamos”, reconoció. Luego, asumió la cuota de la dirigencia. “No ponemos excusas: somos los principales responsables de no haber logrado los objetivos”, agregó.