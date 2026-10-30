Todo lo que dejó la conferencia de San Martín: del pedido de disculpas a la renovación de Orfila

Resumen para apurados
- En La Ciudadela, la dirigencia de San Martín y el DT Orfila se disculparon por no clasificar al Reducido y confirmaron la continuidad del técnico hasta fines de 2027.
- El club tucumano quedó fuera de la pelea por el ascenso por primera vez desde 2019, en un año marcado por el recambio de entrenadores y la salida de su director deportivo.
- Orfila iniciará una depuración del plantel que incluye la salida de Darío Sand, mientras la comisión directiva ajusta el presupuesto y busca sumar un nuevo director deportivo.
Faltaban dos días para el último partido del año, pero en La Ciudadela la temporada ya se conjugaba en pasado. El presidente de San Martín Oscar Mirkin, los vicepresidentes Rafael Ponce de León y Nicolás Nasrallah y el entrenador Alejandro Orfila se sentaron a explicar un año que terminó antes de tiempo y a anticipar lo que viene. Mirkin abrió la conferencia con un pedido de disculpas. “Esta comisión directiva viene a dar la cara y a disculparse sinceramente por no conseguir lo que todos buscábamos”, reconoció. Luego, asumió la cuota de la dirigencia. “No ponemos excusas: somos los principales responsables de no haber logrado los objetivos”, agregó.
El contexto explica el tono. San Martín se quedó sin Reducido por primera vez desde su descenso de Primera, en 2019, en una temporada con dos entrenadores, un director deportivo desvinculado a mitad de año y una seguidilla de fallos polémicos que se cerró en Quilmes, con dos penales en contra y la expulsión del DT.
La apuesta
Con ese panorama, la CD eligió la continuidad: Orfila seguirá hasta el final de 2027. “Siempre entendimos que hay que apostar a los procesos”, argumentó Mirkin. Los números del ciclo no inclinan la balanza hacia ningún lado: seis triunfos, seis empates y seis derrotas, sin dos victorias consecutivas.
La decisión traslada el examen a la próxima temporada, en la que el entrenador contará con algo que no tuvo al llegar: un plantel creado a su medida.
En primera persona
Orfila explicó por qué decidió seguir. “Para mí sería mucho más fácil decir: ‘Termina el último partido y me voy; no lo logré, hasta acá llegué’. No. Yo quiero ir por la revancha”, sostuvo. También asumió su parte. “Soy consciente y soy responsable de que no se haya logrado el objetivo”, admitió.
Entre sus motivos, mencionó el 3-2 ante Midland. “Hace 15 días grité un gol como si fuera un hincha del club, y no soy hincha del club. Me dejé llevar por la pasión de esta institución”, contó.
El plan
Para 2027, el DT pretende un rol central en el armado. “Para mí es muy importante poder hacer un trabajo en equipo y conformar un plantel del que yo sea pura y exclusivamente responsable”, explicó. También definió el perfil. “Voy a buscar un equipo competitivo, dinámico, con perfil futbolístico, pero sobre todo físico”, señaló.
La búsqueda tiene, según Orfila, una lógica económica. “Eso también permite que el club, económicamente, no haga una erogación que no corresponde, que está por encima del mercado”, argumentó. Los juveniles también tendrán lugar, con ascensos desde el plantel liguista. “No van a entrenar nada más: van a competir”, aseguró.
Inician las bajas
El primer paso de ese armado fue la lista de bajas. El DT no les renovará el contrato a Nahuel Manganelli, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Diego Diellos, Matías “Caco” García y Matías Ignacio García, aunque cuando este último regresó, en agosto, se informó que había firmado hasta diciembre de 2027. Rodrigo Ayala, Milton Ríos y Darío Sand, en cambio, tienen vínculo vigente (Ayala y Sand, hasta diciembre de 2027; Ríos, a préstamo desde Huracán), por lo que sus salidas deberán negociarse. “Son todas decisiones deportivas”, aclaró Orfila, que buscará “otro perfil de arquero”.
La depuración incluye a Sand, capitán en los momentos más difíciles y dueño de una racha de 1.114 minutos sin recibir goles en 2024.
El caso Cabrera
En la vereda opuesta aparece Bruno Cabrera, a préstamo desde Lanús. Retenerlo es la prioridad del DT, que habló 41 minutos con su representante y una hora con el futbolista, mientras la dirigencia negocia con Lanús. Orfila, sin embargo, evitó las promesas. “Si no lo podemos lograr, que la gente esté tranquila de que hicimos lo imposible. A veces no depende de factores que estén a nuestro alcance”, advirtió.
Lo que se viene
Mirkin anticipó que la CD analiza contratar un director deportivo, cargo vacante desde la salida de Facundo Pérez Castro, en junio. Una comisión con Ponce de León, Orfila y el propio presidente ya maneja “nombres y perfiles”. El dinero será el gran condicionante. “Estamos sin competencia deportiva, por lo tanto sin ingresos por recaudación ni por venta de abonos, y con una disminución de la cuota social”, alertó.
Todo eso ocurrirá con una Asamblea Ordinaria prevista para noviembre y con un mandato que vence en junio de 2027. El discurso de Mirkin terminó con un mensaje hacia afuera. “A los que se ilusionan con vernos de rodillas, les decimos que San Martín está golpeado, pero de pie”, lanzó.
El domingo
Contra Colegiales, desde las 18.30, Orfila pondrá a “prácticamente el 99%” de sus titulares, con un banco de juveniles, en una tarde que abrirá los festejos por los 117 años del club. “Nadie tiene ganas de festejar nada”, reconoció el DT. Aun así, pidió que el hincha celebre. “La gente no tiene nada que ver: los responsables fuimos nosotros”, cerró.