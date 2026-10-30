Darío Sand sería baja en San Martín: el récord, la final y los momentos del arquero en La Ciudadela

Capitán en un año difícil

En 2026 alternó la titularidad con Nahuel Manganelli y, tras la salida de Nicolás Ferreyra, volvió a lucir la cinta de capitán. En los momentos de crisis, además, fue una de las pocas voces que dio la cara. En junio, tras una derrota con Colegiales, se mostró dispuesto a dar un paso al costado. “Yo estoy feliz acá. Me gustaría lucharla. Pero, si le estoy haciendo mal al club, obviamente que voy a dar un paso al costado”, había dicho.