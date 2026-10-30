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Darío Sand sería baja en San Martín: el récord, la final y los momentos del arquero en La Ciudadela

Orfila le comunicó que buscará otro perfil de arquero para 2027. El correntino podría despedirse el domingo, ante Colegiales.

CIERRE DE ETAPA. Darío Sand, en la derrota ante Quilmes. Orfila confirmó que no lo tendrá en cuenta en 2027 y que buscará “otro perfil de arquero”.
CIERRE DE ETAPA. Darío Sand, en la derrota ante Quilmes. Orfila confirmó que no lo tendrá en cuenta en 2027 y que buscará “otro perfil de arquero”.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de San Martín, Alejandro Orfila, anunció que el arquero Darío Sand no seguirá en el club tucumano la próxima temporada porque busca renovar el perfil del puesto.
  • Sand cierra un ciclo de cinco años en La Ciudadela marcado por su récord histórico de 1.114 minutos con la valla invicta en 2024 y su rol como capitán del plantel.
  • El arquero se despediría este domingo ante Colegiales, mientras el club planea incorporar un refuerzo en el arco y dar más rodaje a dos juveniles de las inferiores.
Resumen generado con IA

El domingo, ante Colegiales, puede cerrarse una etapa en el arco de San Martín. Alejandro Orfila confirmó en la conferencia de prensa de este viernes que Darío Sand no formará parte del plantel en 2027. “Hablé personalmente con él y le manifesté que la próxima temporada tengo la intención de traer otro perfil de arquero”, explicó el DT, que además anticipó que les dará más participación a dos arqueros formados en el club.

Así, el correntino de 38 años, nacido en Bella Vista, se despedirá después de cinco temporadas en La Ciudadela, a la que llegó en diciembre de 2021, tras rechazar una oferta de Deportivo Madryn. Antes había pasado por Huracán de Tres Arroyos, Libertad de Sunchales, Gimnasia y Tiro y Agropecuario, entre otros clubes, y durante su juventud vivió ocho años en la pensión de River.

Un récord histórico

Su página más recordada se escribió en 2024. Aquella temporada, Sand estuvo 1.114 minutos sin recibir goles: superó la marca de Javier Burrai (933 minutos), que era el récord de la Primera Nacional, y dejó atrás las de Carlos Barisio (1.075) y Marcos Croce (1.077). La racha se cortó en Jujuy, frente a Gimnasia, cuando quedó a apenas un minuto del registro de Alejandro Otamendi (1.115). La comisión directiva lo homenajeó con una plaqueta.

Ese año fue pieza clave del equipo que llegó a la final por el primer ascenso. Después, también se destacó como atajador de penales: llegó a contener tres consecutivos.

Capitán en un año difícil

En 2026 alternó la titularidad con Nahuel Manganelli y, tras la salida de Nicolás Ferreyra, volvió a lucir la cinta de capitán. En los momentos de crisis, además, fue una de las pocas voces que dio la cara. En junio, tras una derrota con Colegiales, se mostró dispuesto a dar un paso al costado. “Yo estoy feliz acá. Me gustaría lucharla. Pero, si le estoy haciendo mal al club, obviamente que voy a dar un paso al costado”, había dicho.

Tras la caída en Quilmes que dejó al equipo sin Reducido, también asumió la cuota de responsabilidad del grupo. “Muchas cosas no las hicimos bien, no las hicimos bien todos, todos, todos, esto es de todos”, admitió.

Si es titular el domingo, como anticipó Orfila al hablar de los habituales, Sand tendrá su última función en La Ciudadela.

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