“Voy a hacer lo imposible”: Orfila habló sobre la continuidad de Bruno Cabrera en San Martín

Charlas y gestiones

Orfila reveló hasta dónde llegan sus esfuerzos. “Ayer estuve 41 minutos hablando con su representante. ¿Está bien que yo hable con el representante? No, no está bien. ¿Sabés por qué lo hago? Porque voy a hacer lo imposible para que se quede”, contó. Además, aseguró que la dirigencia también negocia con el agente y con Lanús, y que este viernes por la mañana tuvo una charla de una hora con el futbolista en su oficina.