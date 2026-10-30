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“Voy a hacer lo imposible”: Orfila habló sobre la continuidad de Bruno Cabrera en San Martín

El DT habló 41 minutos con el representante del extremo y una hora con el jugador. La CD negocia con Lanús, club dueño de su pase.

EL OBJETIVO. La dirigencia negocia con Lanús y con el representante de Bruno Cabrera para que el delantero continúe en San Martín en 2027.
EL OBJETIVO. La dirigencia negocia con Lanús y con el representante de Bruno Cabrera para que el delantero continúe en San Martín en 2027. Foto CASM.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En La Ciudadela, el DT de San Martín, Alejandro Orfila, anunció este viernes que hará lo imposible para retener a Bruno Cabrera, a quien considera su prioridad deportiva.
  • Cabrera llegó a préstamo desde Lanús y se volvió figura del club. Ante la opción de repesca del dueño de su pase, la dirigencia y el técnico negocian para asegurar su continuidad.
  • Retener al atacante resulta vital para el proyecto de Orfila, aunque el desenlace dependerá de la postura que tome Lanús durante las negociaciones.
Resumen generado con IA

La renovación de Alejandro Orfila fue la noticia de la conferencia en San Martín, pero el entrenador dejó en claro cuál es su gran prioridad para 2027: retener a Bruno Cabrera. “Vamos a hacer lo imposible para que se quede”, repitió una y otra vez en La Ciudadela.

El extremo, que llegó a préstamo desde Lanús a mitad de año y tiene en su contrato una opción de regreso a su club, se transformó rápidamente en uno de los preferidos del hincha. De hecho, según una encuesta de un medio partidario mencionada en la conferencia, el 95% de los votantes quiere que continúe.

Charlas y gestiones

Orfila reveló hasta dónde llegan sus esfuerzos. “Ayer estuve 41 minutos hablando con su representante. ¿Está bien que yo hable con el representante? No, no está bien. ¿Sabés por qué lo hago? Porque voy a hacer lo imposible para que se quede”, contó. Además, aseguró que la dirigencia también negocia con el agente y con Lanús, y que este viernes por la mañana tuvo una charla de una hora con el futbolista en su oficina.

El DT, incluso, se mostró dispuesto a más. “Si lo tengo que ir a buscar a la casa, lo voy a buscar. Si lo tengo que llevar a mi casa a almorzar y a cenar todos los días, lo voy a hacer”, graficó.

De desconocido a querido

Para Orfila, el caso de Cabrera resume el perfil de jugador que busca. “Cuando convoqué a Bruno Cabrera, el 100% de la gente no sabía quién era. Hoy lo tienen, merecidamente, prácticamente como un ídolo. La gran mayoría de los futbolistas que vienen a San Martín son resistidos, y por primera vez en mucho tiempo uno se transformó en ídolo en tres meses”, destacó.

Incluso, contó cómo intentó convencerlo. “Le dije: ‘Si querés, te acompaño al centro. Vamos a dar una vuelta a la manzana y vamos a tardar una hora y media, porque a los cinco minutos te van a parar para pedirte una foto’”, relató.

Aun así, el entrenador fue prudente. “Si no lo podemos lograr, que la gente esté tranquila de que hicimos lo imposible. A veces no depende de factores que estén a nuestro alcance”, advirtió. Y dejó un pedido para el domingo: “Ojalá la gente le haga saber a Bruno Cabrera cuánto lo quiere”.

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