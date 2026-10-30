“Para mí sería mucho más fácil decir que me voy”: Orfila explicó por qué sigue como DT en San Martín

Resumen para apurados
- Alejandro Orfila fue ratificado este viernes como DT de San Martín de Tucumán hasta 2027 en La Ciudadela, decidido a buscar revancha y lograr el ascenso a Primera.
- Tras asumir a mitad de año, el DT acumuló seis triunfos, seis empates y seis caídas, asumiendo la responsabilidad por no clasificar al Reducido de la Primera Nacional.
- Con vistas a la próxima temporada, Orfila tendrá el control total del armado del plantel, priorizando jugadores comprometidos con el ascenso por sobre nombres rutilantes.
A dos días de cerrar la temporada ante Colegiales, la dirigencia confirmó este viernes que Alejandro Orfila seguirá al frente de San Martín hasta el final de 2027. En la misma conferencia de prensa, en La Ciudadela, el DT explicó por qué decidió continuar. “Para mí sería mucho más fácil decir: ‘Termina el último partido y me voy; no lo logré, hasta acá llegué’. No. Yo quiero ir por la revancha, quiero intentarlo nuevamente. Vine a San Martín a hacer lo imposible para tratar de lograr el ascenso”, sostuvo.
Su ciclo, iniciado a mitad de año tras la salida de Andrés Yllana, suma seis triunfos, seis empates y seis derrotas, y el “Santo” quedó afuera del Reducido. Sobre el cierre del año, el entrenador asumió su parte. “Siento exactamente lo mismo que el hincha, los dirigentes y los futbolistas. Recién al tercer o cuarto día del partido se me pasó un poco la tristeza. Soy consciente y soy responsable de que no se haya logrado el objetivo”, admitió.
Sus motivos
Entre sus razones, Orfila mencionó el festejo del 3-2 ante Midland, por la fecha 34. “Hace 15 días grité un gol como si fuera un hincha del club, y no soy hincha del club. Me dejé llevar por la pasión de esta institución. Eso me pasó por primera vez en mis 10 años de carrera como entrenador, y lo quiero volver a vivir. Quiero ser parte de la historia de San Martín”, afirmó.
De cara a la próxima temporada, el DT aspira a tener un rol central en el armado. “Para mí es muy importante poder hacer un trabajo en equipo y conformar un plantel del que yo sea pura y exclusivamente responsable”, explicó.
El perfil
También describió lo que pretende para el plantel. “Voy a buscar un equipo competitivo, dinámico, con perfil futbolístico, pero sobre todo físico. Sé que San Martín está acostumbrado a mirar siempre el nombre rutilante, pero nosotros necesitamos el perfil de futbolista”, señaló.
Además, marcó qué futbolistas no quiere. “Quiero jugadores que quieran venir a jugar a San Martín. No quiero jugadores que vengan a comprarse un departamento. A San Martín no se viene a comprar un departamento: se viene a pelear por la camiseta y a luchar por el objetivo de ascender a Primera”, advirtió.