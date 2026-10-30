“Para mí sería mucho más fácil decir que me voy”: Orfila explicó por qué sigue como DT en San Martín

A dos días de cerrar la temporada ante Colegiales, la dirigencia confirmó este viernes que Alejandro Orfila seguirá al frente de San Martín hasta el final de 2027. En la misma conferencia de prensa, en La Ciudadela, el DT explicó por qué decidió continuar. “Para mí sería mucho más fácil decir: ‘Termina el último partido y me voy; no lo logré, hasta acá llegué’. No. Yo quiero ir por la revancha, quiero intentarlo nuevamente. Vine a San Martín a hacer lo imposible para tratar de lograr el ascenso”, sostuvo.