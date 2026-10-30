Qué jugadores no seguirán en San Martín: Orfila confirmó las bajas que tendrá el equipo para 2027

Con contrato vigente

Distinta es la situación de Ayala, Ríos y Sand. El lateral izquierdo llegó libre desde Deportivo Madryn en el mercado de invierno y firmó hasta diciembre de 2027; Ríos arribó en mayo a préstamo desde Huracán por 18 meses; y Sand había extendido en 2024 su vínculo hasta diciembre de 2027. “Ayala es un futbolista que tiene contrato, y le manifesté que no lo iba a tener en cuenta para la temporada que viene. Con Milton Ríos es exactamente igual”, explicó Orfila. Con el arquero, en tanto, habló personalmente.