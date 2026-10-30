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Qué jugadores no seguirán en San Martín: Orfila confirmó las bajas que tendrá el equipo para 2027

El entrenador remarcó que fueron elecciones deportivas. También abrió la puerta a ventas y adelantó que buscará otro perfil de arquero.

FIN DE CICLO. 10 jugadores del plantel “santo” no formarán parte de la próxima temporada, según confirmó el DT en conferencia de prensa.
FIN DE CICLO. 10 jugadores del plantel “santo” no formarán parte de la próxima temporada, según confirmó el DT en conferencia de prensa.
Por Redacción Deportes Hace 12 Min

Alejandro Orfila confirmó este viernes, en conferencia de prensa, cuáles son los 10 futbolistas que no formarán parte del plantel de San Martín en 2027. Sin embargo, no todos los casos son iguales: la mayoría termina su vínculo a fin de año, pero otros tienen contrato vigente, por lo que su salida deberá negociarse.

El DT decidió no renovarles el contrato a Darío Sand, Nahuel Manganelli, Rodrigo Ayala, Milton Ríos, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Matías “Caco” García, Matías Ignacio García y Diego Diellos. En el caso de Matías Ignacio García, cuando regresó al club, en agosto, se informó que había firmado hasta diciembre de 2027.

Con contrato vigente

Distinta es la situación de Ayala, Ríos y Sand. El lateral izquierdo llegó libre desde Deportivo Madryn en el mercado de invierno y firmó hasta diciembre de 2027; Ríos arribó en mayo a préstamo desde Huracán por 18 meses; y Sand había extendido en 2024 su vínculo hasta diciembre de 2027. “Ayala es un futbolista que tiene contrato, y le manifesté que no lo iba a tener en cuenta para la temporada que viene. Con Milton Ríos es exactamente igual”, explicó Orfila. Con el arquero, en tanto, habló personalmente.

En los tres casos, la desvinculación debería resolverse en una negociación con cada jugador y, en el de Ríos, también con Huracán.

Decisiones deportivas

Orfila remarcó que ninguna salida responde a cuestiones de conducta. “Son todas decisiones deportivas. No hay ninguna por una situación personal, por actos de indisciplina ni por falta de compromiso”, aclaró. Incluso, dedicó un reconocimiento a los que se van. “Si bien no se logró el objetivo, tuvieron un compromiso, un profesionalismo y una conducta extraordinarios. Eso habla muy bien de ellos como personas”, destacó.

En el arco, el recambio será completo. El entrenador anticipó que buscará “otro perfil de arquero” y que les dará más participación a Juan Jaime y Daniel Acevedo.

En cambio, la intención es que continúen los cedidos por otros clubes que no fueron mencionados. Entre ellos está Bruno Cabrera, cuya continuidad la dirigencia intenta asegurar con Lanús.

Lugar para los chicos

El otro eje será el semillero. “Me gusta mucho darles oportunidades a los futbolistas surgidos de las inferiores, siempre y cuando estén preparados”, sostuvo Orfila, que recordó los minutos que sumaron Agustín Graneros, Alejandro Galván, Aníbal Paz y Leonardo Monroy.

También anticipó ascensos desde la Liga Tucumana. “Para la próxima temporada habrá futbolistas que hoy compiten en la liga local que serán promovidos al plantel de Primera. No van a entrenar nada más: van a competir. Y si considero que alguno está mejor que los que tenemos o que los que traigamos, va a ser titular”, aseguró.

Tampoco descartó ventas. “Si aparece una propuesta de venta o de préstamo que le sirva a la institución, que también tiene que generar ingresos genuinos, no la voy a trabar”, completó.

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