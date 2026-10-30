Es oficial: Alejandro Orfila seguirá siendo el técnico de San Martín hasta fines de 2027

Resumen para apurados
- El presidente de San Martín de Tucumán, Oscar Mirkin, confirmó este viernes en La Ciudadela la continuidad del DT Alejandro Orfila hasta fines de 2027 para consolidar su proyecto.
- El anuncio llega tras una temporada sin clasificar al Reducido, por lo que la directiva pidió disculpas a los hinchas y dispuso una reestructuración del departamento de fútbol.
- Con este respaldo hasta 2027, el club busca integrar las divisiones formativas al plantel profesional y armar un equipo competitivo para volver a pelear por el ascenso.
Alejandro Orfila seguirá siendo el entrenador de San Martín hasta el final de la temporada 2027. Así lo confirmó el presidente Oscar Mirkin en la conferencia de prensa que encabezó este viernes en La Ciudadela, junto al DT y a los vicepresidentes Rafael Ponce de León y Nicolás Nasrallah, a dos días del cierre del torneo ante Colegiales.
“Luego de evaluar el profesionalismo y el trabajo realizado en estos meses, ratificamos el rumbo de este proyecto, encabezado por Alejandro Orfila. Siempre entendimos que hay que apostar a los procesos. Alejandro demostró trabajo, profesionalismo, un gran conocimiento del mundo San Martín, una calidad de persona invaluable y un estilo de juego acorde a nuestra idiosincrasia”, afirmó Mirkin.
Disculpas y autocrítica
Antes de hablar del futuro, el presidente se refirió a una temporada en la que el equipo se quedó sin Reducido. “Esta comisión directiva viene a dar la cara y a disculparse sinceramente por no conseguir lo que todos buscábamos. Entiendo perfectamente el enojo, la bronca y la desazón de cada socio e hincha que hizo sacrificios enormes para acompañar al equipo. No ponemos excusas: somos los principales responsables de no haber logrado los objetivos”, reconoció.
Cambios en el fútbol
Mirkin también anunció que, tras el final del campeonato, el club avanzará con una reestructuración del departamento de fútbol para integrar las divisiones formativas con el plantel profesional, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Sobre el armado, fue claro. “Estamos convencidos de que, manteniendo la base actual del plantel, con incorporaciones a la altura de nuestra historia y con los chicos del club, lograremos los objetivos propuestos”, aseguró.
Asamblea y aniversario
Además, confirmó que la Asamblea Ordinaria, en la que se tratarán el balance, la memoria y el inventario, se realizará en noviembre, con fecha a anunciar en los próximos días. En la conferencia también se presentó la Semana Sanmartiniana por los 117 años del club, que comenzará este sábado y se extenderá hasta el domingo 8.
El cierre de Mirkin fue un mensaje hacia afuera. “A los que se ilusionan con vernos de rodillas, les decimos que San Martín está golpeado, pero de pie. Rendirse nunca, intentarlo siempre”, concluyó.