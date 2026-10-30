Es oficial: Alejandro Orfila seguirá siendo el técnico de San Martín hasta fines de 2027

Disculpas y autocrítica

Antes de hablar del futuro, el presidente se refirió a una temporada en la que el equipo se quedó sin Reducido. “Esta comisión directiva viene a dar la cara y a disculparse sinceramente por no conseguir lo que todos buscábamos. Entiendo perfectamente el enojo, la bronca y la desazón de cada socio e hincha que hizo sacrificios enormes para acompañar al equipo. No ponemos excusas: somos los principales responsables de no haber logrado los objetivos”, reconoció.