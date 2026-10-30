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La viuda de Hugh Hefner reveló qué famosos frecuentaban la mansión Playboy: "Eran gente horrible"

También describió situaciones incómodas que vivió durante los años que compartió con el magnate.

HUGH HEFNER. Crystal Hefner, su viuda, rompió el silencio sobre algunas de las situaciones que vivió durante los años en los que compartió con el fundador de Playboy la famosa mansión de Los Ángeles.
HUGH HEFNER. Crystal Hefner, su viuda, rompió el silencio sobre algunas de las situaciones que vivió durante los años en los que compartió con el fundador de Playboy la famosa mansión de Los Ángeles.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Crystal Hefner reveló en Page Six qué famosos frecuentaban la mansión Playboy de Los Ángeles y denunció conductas misóginas para exponer los abusos de ese entorno.
  • La viuda de Hugh Hefner detalló visitas de figuras como Bill Cosby, Jack Nicholson y Donald Trump, señalando un ambiente machista normalizado durante fiestas exclusivas.
  • Estas declaraciones buscan desmantelar la masculinidad tóxica y reabren el debate sobre los excesos y la complicidad de las celebridades en la cultura de Playboy.
Resumen generado con IA

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, rompió el silencio sobre algunas de las situaciones que vivió durante los años en los que compartió con el fundador de Playboy la famosa mansión de Los Ángeles. En una entrevista con Page Six, reveló qué celebridades frecuentaban las fiestas que organizaba su entonces esposo y cuestionó el comportamiento de varios de los hombres que pasaban por la propiedad.

En aquella residencia, Hefner organizaba grandes encuentros para figuras del espectáculo y otras personalidades. Muchos de esos eventos tenían un fuerte componente sexual y reunían a celebridades con las llamadas conejitas de Playboy.

Al recordar esa época, Crystal aseguró que por la mansión pasaron hombres a los que calificó como “realmente horribles y espantosos”. Entre ellos mencionó a Bill Cosby y Donald Trump, a quienes describió como personas con ideas afines a las de su entonces marido.

“Fue muy duro. Hef se rodeó de personas con ideas afines, incluyendo a Bill Cosby y Donald Trump, y fue muy triste”, expresó.

La modelo también señaló que Cosby era un visitante habitual de la propiedad y recordó que durante muchos años fue el presentador del Festival de Jazz de Playboy.

“Era habitué. Recuerdo que un día llegamos y, como siempre, teníamos que sacarnos una foto con Bill Cosby, y era incómodo; él siempre era desagradable”, contó.

Jack Nicholson y Jon Lovitz, entre los habituales

Otro de los nombres que mencionó fue el de Jack Nicholson. Crystal describió la frecuencia con la que el protagonista de El resplandor visitaba la residencia para encontrarse con mujeres.

“La mansión era conocida como el autoservicio de Jack Nicholson”, afirmó.

Según su relato, el actor llegaba en su automóvil, encontraba mujeres y comida en el lugar, tomaba lo que necesitaba y después regresaba a su casa. “Todos sabemos que ese hombre también era muy asiduo de la mansión”, agregó.

Crystal también recordó que uno de los pasillos de la propiedad tenía una galería con fotografías de celebridades que consideraba “misóginas y horribles” y con las que Hugh Hefner estaba “obsesionado”. Entre las imágenes había una de Arnold Schwarzenegger con una mujer sentada sobre cada uno de sus bíceps.

Otro de los señalados fue el comediante Jon Lovitz, conocido por su paso por Saturday Night Live. La viuda de Hefner aseguró que también frecuentaba la mansión y describió su comportamiento durante las fiestas.

“Él siempre estaba allí arriba. Sus ojos recorrían la casa de adelante hacia atrás, observando a todas las mujeres que entraban por la puerta en la fiesta”, relató.

Finalmente, Crystal cuestionó la conducta del humorista y vinculó ese tipo de actitudes con un problema más amplio entre los hombres que asistían a los encuentros.

“Creo que Jon es parte del problema. Creo que muchos hombres que vinieron a esa mansión y fueron muy sexistas y misóginos son parte de ese problema. Si pudiera desmantelar aunque sea un poco esa masculinidad tóxica, me sentiría feliz. Es muy triste”, concluyó.

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