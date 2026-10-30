La viuda de Hugh Hefner reveló qué famosos frecuentaban la mansión Playboy: "Eran gente horrible"

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, rompió el silencio sobre algunas de las situaciones que vivió durante los años en los que compartió con el fundador de Playboy la famosa mansión de Los Ángeles. En una entrevista con Page Six, reveló qué celebridades frecuentaban las fiestas que organizaba su entonces esposo y cuestionó el comportamiento de varios de los hombres que pasaban por la propiedad.