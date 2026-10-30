El turf tucumano empieza a correr hacia un futuro más seguro

La mirada de los jockeys, protagonistas directos de cada carrera, también refleja la importancia del cambio. Matías Rodríguez, de 24 años, valoró la decisión y la ubicó entre las mejoras más relevantes que se concretaron en el escenario tucumano. “Se hicieron muchas cosas importantes en los últimos años en el hipódromo y por algo es el mejor del interior del país, pero no tengo ninguna duda de que esta es la mejor por lejos. Con la incorporación de las barandas de PVC están cuidando la salud de los caballos y de los jockeys. Ahora sí pasamos a estar a la misma altura de los hipódromos de Palermo y de San Isidro. Estoy agradecido con todas las autoridades del hipódromo. Le están dando un empuje impresionante”, afirmó.