Una carrera para sacarse las espinas del “Batalla”

Además del espectáculo deportivo, habrá un reconocimiento para quienes sostienen la actividad. Marcelo Moreno, gerente general del hipódromo, adelantó que se realizará un agasajo a los propietarios en el salón principal. “Estamos muy contentos con la reunión. Queremos homenajearlos a ellos y a todos los que disfrutan de esta actividad, por la pasión que le ponen y porque sabemos los sacrificios que hacen para mantener en alto el espíritu del deporte”, señaló.