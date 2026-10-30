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Una carrera para sacarse las espinas del “Batalla”

Luego de quedar quinto en el último Gran Premio, Endor Rye llega en gran forma al clásico “Ministerio del Interior de la Provincia”. Habrá 11 carreras, entre las que también se destaca la “Polla de Potrillos”.

CONFIANZA. Matías Rodríguez será el jinete de Endor Rye en el clásico Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán.
CONFIANZA. Matías Rodríguez será el jinete de Endor Rye en el clásico "Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán".
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este sábado, Endor Rye correrá el clásico Ministerio del Interior en el Hipódromo de Tucumán para redimirse de su quinto puesto en el Gran Premio Batalla.
  • El zaino llegó como favorito al último clásico pero no rindió; ahora enfrentará a 1.800 metros a rivales de peso como Suffok en una jornada con once competencias.
  • La prueba central se transmitirá en directo a todo el país vía Palermo, consolidando la jerarquía deportiva y el atractivo nacional del turf tucumano.
Resumen generado con IA

El desafío tendrá varios nombres propios, pero uno de los que concentrará mayor atención será Endor Rye. Después de no poder rendir en plenitud en el último Gran Premio “Batalla de Tucumán”, el zaino volverá a escena este sábado con la intención de recuperar su mejor versión en el hipódromo tucumano. Su entorno confía en que las condiciones están dadas para conseguirlo y Matías Rodríguez, el jockey que lo conducirá, transmite optimismo antes de una competencia que promete ser exigente.

Once carreras y figuras de primer nivel para un sábado especial en el hipódromo

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“Endor Rye está muy bien. Llega 10 puntos a la carrera. Confío mucho en su potencial. Es una carrera pareja, donde todos los rivales son difíciles. Suffok será el caballo a vencer. Viene de correr muy bien el Batalla”, expresó Rodríguez, que estará nuevamente en la montura del pupilo de José Gallego. “Tengo mucha expectativa. Espero que Dios me acompañe”, agregó.

El representante del stud “Los Molestos” tendrá una nueva oportunidad de demostrar su categoría en el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, una prueba de 1.800 metros que reunirá a nueve ejemplares, siete de ellos participantes del último “Batalla”. Endor Rye había llegado como favorito a aquella competencia, pero terminó quinto, a tres cuerpos y cuarto de Thor Medina. Ahora intentará cambiar esa imagen y volver a ocupar un lugar entre los principales protagonistas.

Su campaña permite sostener las expectativas. El zaino consiguió cinco triunfos y supo competir frente a los mejores fondistas del país en Palermo, San Isidro y La Plata. Además, fue segundo en el Gran Premio “Estrellas Classic” y tercero en los grandes premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”.

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Enfrente tendrá rivales de consideración. Suffok aparece como una de las principales referencias. El defensor de la caballeriza “L.C.J.” viene de finalizar segundo en el “Batalla”, a dos cuerpos y medio de Thor Medina, que estableció el récord de 2’16” 3/5 para los 2.200 metros. El hijo de Forge, considerado el mejor fondista de la temporada pasada, buscará conseguir su primera victoria del año.

También llegará desde Santiago del Estero Ecográfico Rim, representante de “Los 4 de Córdoba”, que terminó cuarto en el máximo acontecimiento del turf provincial después de liderar durante buena parte del recorrido.

La reunión contará con 11 competencias, tres de ellas jerárquicas, y se desarrollará de 13.30 a 20. El clásico principal se largará a las 18.40 y formará parte del programa del Hipódromo de Palermo, por lo que tendrá televisación nacional.

Otro de los puntos fuertes será la tradicional “Polla de Potrillos”, prevista para las 18 sobre 1.500 metros. Allí sobresale Truman Capote, el zaino del stud “María Isabel”, que viene de ganar en tiempo récord la Carrera de las Estrellas y ratificó su excelente estado en los ensayos.

Además del espectáculo deportivo, habrá un reconocimiento para quienes sostienen la actividad. Marcelo Moreno, gerente general del hipódromo, adelantó que se realizará un agasajo a los propietarios en el salón principal. “Estamos muy contentos con la reunión. Queremos homenajearlos a ellos y a todos los que disfrutan de esta actividad, por la pasión que le ponen y porque sabemos los sacrificios que hacen para mantener en alto el espíritu del deporte”, señaló.

Un jockey campeón de Brasil quedó sorprendido con el Hipódromo de Tucumán

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 Con varios protagonistas del último “Batalla”, figuras de trayectoria y una expectativa especial alrededor de Endor Rye, el turf tucumano se prepara para otra jornada de jerarquía. El zaino tendrá la oportunidad de saldar una cuenta pendiente y demostrar que está listo para volver a competir por los primeros lugares.

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