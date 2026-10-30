“Lamenta la actitud de River”: el comunicado de la Liga Profesional en la previa del Superclásico

Resumen para apurados
- La Liga Profesional criticó a River Plate este jueves por negarse a participar de la conferencia de prensa previa al Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera.
- El club avisó su ausencia con menos de 24 horas de antelación, lo que forzó la cancelación del evento y expuso el incumplimiento de acuerdos institucionales previos.
- El desplante profundiza la fractura política entre River y la AFA, tras la reciente oposición del club al nuevo formato de torneo de 30 equipos previsto para 2027.
La previa del Superclásico sumó un nuevo foco de tensión fuera de la cancha. River le comunicó a la Liga Profesional que no enviará a ningún representante a la tradicional conferencia de prensa previa al duelo con Boca, y la respuesta llegó con un duro comunicado. El organismo acusó al “Millonario” de incumplir compromisos asumidos y lamentó su actitud.
Según la Liga, River avisó su decisión a menos de 24 horas del evento, en el que iban a participar un jugador de cada club, como en todos los campeonatos. “Con el Superclásico en el horizonte (...) el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual conferencia previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarrollo”, señala el texto. Por la negativa del “Millonario”, la conferencia no se hará como estaba prevista y solo quedaría el futbolista designado por Boca.
Comunicado oficial de la #LPF ante la suspensiÃ³n de la conferencia de prensa previa al SuperclÃ¡sico, luego de que River decidiera no participar de la misma: https://t.co/z6gaZ4k2ye https://t.co/DLgi8tF03V— Liga Profesional de FÃºtbol (@LigaAFA) October 29, 2026
La Liga remarcó que se trata de una actividad pautada con semanas de anticipación, que todos los clubes aceptan al inicio de cada temporada. Además, contó que había evaluado sumar a los entrenadores de los dos equipos. “Ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto”, detalló.
“Rivales, no enemigos”
El cierre del comunicado fue el pasaje más duro. La Liga explicó que estas conferencias buscan desdramatizar la previa, generar contenido de alcance internacional y cumplir con compromisos comerciales que benefician a los clubes. “La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’”, sentenció.
El desplante profundiza la fractura política entre River y la conducción de la AFA. En la última reunión del Comité Ejecutivo, el “Millonario” fue uno de los dos clubes que se opusieron al nuevo formato de torneo para 2027, junto con Estudiantes de La Plata. Ese formato eliminará las zonas y pondrá a los 30 equipos en una sola tabla.
Antes del último Superclásico, en el Monumental, los que hablaron fueron Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Esta vez, la previa tendrá un solo protagonista o ninguno. El clásico se jugará el domingo a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de la fase regular.