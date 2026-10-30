“Lamenta la actitud de River”: el comunicado de la Liga Profesional en la previa del Superclásico

Según la Liga, River avisó su decisión a menos de 24 horas del evento, en el que iban a participar un jugador de cada club, como en todos los campeonatos. “Con el Superclásico en el horizonte (...) el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual conferencia previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarrollo”, señala el texto. Por la negativa del “Millonario”, la conferencia no se hará como estaba prevista y solo quedaría el futbolista designado por Boca.