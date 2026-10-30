La miniserie británica que conquista Netflix: tiene seis capítulos, escenas explícitas y no es apta para menores

Netflix continúa renovando su catálogo de series y películas con producciones internacionales que encuentran su lugar entre las preferencias de los suscriptores. Entre las propuestas que despiertan interés aparece Wanderlust, una miniserie británica de seis capítulos que aborda las relaciones de pareja, el deseo y los límites de la fidelidad desde una perspectiva poco convencional.