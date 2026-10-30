La miniserie británica que conquista Netflix: tiene seis capítulos, escenas explícitas y no es apta para menores
Protagonizada por Toni Collette, Wanderlust explora los conflictos de una pareja que decide cambiar las reglas de su matrimonio para recuperar la pasión. La producción combina drama, humor y situaciones íntimas en una historia de seis episodios recomendada exclusivamente para adultos.
Netflix continúa renovando su catálogo de series y películas con producciones internacionales que encuentran su lugar entre las preferencias de los suscriptores. Entre las propuestas que despiertan interés aparece Wanderlust, una miniserie británica de seis capítulos que aborda las relaciones de pareja, el deseo y los límites de la fidelidad desde una perspectiva poco convencional.
La ficción, protagonizada por Toni Collette, se distingue por sus escenas explícitas y por tratar temáticas vinculadas con la sexualidad adulta. Por ese motivo, no es una producción recomendada para menores de 18 años.
De qué trata Wanderlust, la miniserie británica de Netflix
La historia tiene como protagonista a Joy Richards (Toni Collette), una terapeuta que atraviesa una profunda crisis personal después de sufrir un accidente de tránsito. Las consecuencias físicas y emocionales del episodio también afectan su relación con Alan (Steven Mackintosh), su marido, con quien lleva más de 20 años de matrimonio.
En medio del desgaste de la convivencia y de las dificultades para recuperar la intimidad, ambos comienzan a cuestionar las reglas tradicionales de su relación. Para intentar salvar el matrimonio y evitar una separación, toman una decisión que cambiará por completo su vida cotidiana: abrir la pareja.
A partir de ese acuerdo, Joy y Alan exploran vínculos sexuales y afectivos con otras personas, bajo ciertas condiciones de honestidad y consentimiento. Sin embargo, lo que inicialmente parece una alternativa para recuperar la pasión pronto genera celos, inseguridades y conflictos inesperados.
La producción también incorpora las experiencias sentimentales de los tres hijos adolescentes del matrimonio. De esta manera, la serie presenta distintas perspectivas generacionales sobre el amor, la monogamia, el compromiso y las relaciones modernas.
Quiénes actúan en Wanderlust
Uno de los principales atractivos de la miniserie es su elenco. Toni Collette encabeza la producción con una interpretación de Joy Richards, un personaje que combina vulnerabilidad, humor y contradicciones mientras intenta reconstruir su vida sentimental.
El reparto también incluye a Steven Mackintosh, quien interpreta a Alan, además de Zawe Ashton y Emma D'Arcy, entre otros actores.
Creada por Nick Payne, la ficción apuesta por un relato que combina drama psicológico, comedia y situaciones íntimas para abordar temas que habitualmente generan controversia.
Cuántos capítulos tiene Wanderlust y por qué no es apta para menores
La miniserie cuenta con seis episodios, por lo que se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia breve y con un desarrollo concentrado.
Uno de los momentos más destacados aparece en el quinto capítulo, durante una extensa sesión de terapia en la que salen a la luz conflictos personales, heridas del pasado y verdades que los protagonistas habían mantenido ocultas.
Con escenas sexuales explícitas y una mirada directa sobre los vínculos adultos, Wanderlust se diferencia de otras producciones románticas disponibles en las plataformas de streaming.
Su propuesta no se limita a contar una historia de infidelidad o de una pareja en crisis: plantea interrogantes sobre el deseo, la confianza y las distintas formas de construir una relación. Una ficción británica que combina seis episodios, actuaciones destacadas y una temática pensada exclusivamente para el público adulto.