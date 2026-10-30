Cuántos partidos se pierden Orfila y Juárez tras el polémico arbitraje de Adrián Franklin en Quilmes

A dos días de la despedida del año ante Colegiales, San Martín recibió novedades desde el Tribunal de Disciplina de la AFA. El organismo dio a conocer las sanciones por lo ocurrido en la derrota 2-1 frente a Quilmes, en el estadio Centenario, y los castigos alcanzaron a dos protagonistas: Jorge Juárez y Alejandro Orfila.
Según el Boletín 6967, correspondiente a la sesión del jueves, el Tribunal suspendió por tres partidos a Juárez, por el artículo 13, inciso 1.h, del Código Disciplinario. En el caso del entrenador, la resolución le aplicó un partido de suspensión o una multa equivalente a 21 valores entrada, es decir, $840.000, en virtud del inciso 1.c del mismo artículo.
La tarde de Franklin
Las sanciones son la consecuencia de una tarde cargada de polémica. Orfila se fue expulsado en el primer tiempo, poco después del primer penal sancionado por Adrián Franklin, cuando reclamó un lateral mal cobrado en la jugada previa. El árbitro argumentó que lo había insultado, algo que el DT negó tras el partido. “Mi expulsión no fue expulsión. Yo nunca lo insulté en ningún momento y jamás insulto a ningún referí”, aseguró.
Juárez, en cambio, había ingresado en el complemento y vio la roja sobre el final, después del segundo penal, el que le dio el triunfo al “Cervecero”. Sobre esa jugada, Orfila fue categórico. “No fue penal nunca. El ‘Turbo’ intercepta, quita el balón limpiamente; la pelota cambia de rumbo hacia el lateral. Nunca llegó a tocar ni a molestar al rival. Franklin venía a 35 metros de la jugada, totalmente convencido de algo que no fue”, sostuvo.
El presidente Oscar Mirkin también apuntó contra el arbitraje. “Acabamos de ver dos penales inexistentes que perjudican a una institución que trabaja seriamente. Yo puedo entender que se equivoquen, pero se equivocan permanentemente y siempre en una misma dirección”, disparó.
Un año de reclamos
Lo de Quilmes no fue un hecho aislado para el “Santo”. A lo largo de la temporada se acumularon los fallos polémicos: el gol de cabeza de Álvaro Veliez anulado por un offside dudoso ante Chacarita, el 3-2 invalidado a Diego Diellos sobre el final en Jujuy, en un partido que terminó con un tenso cruce entre los dirigentes y Bruno Amiconi en los vestuarios, y el gol de Temperley en la última jugada en La Ciudadela, convertido en posición adelantada.
El cambio de tono de la dirigencia reflejó ese desgaste. En septiembre, Mirkin había descartado “una intencionalidad aviesa o manifiesta” contra el club. Después del Centenario, su discurso fue otro.
Cómo impacta en el domingo
La sanción deja a Juárez afuera del partido contra Colegiales y le dejará dos fechas pendientes para los próximos compromisos oficiales. No es la primera vez que el mediocampista debe cumplir una suspensión en el año: ya se había perdido tres partidos por la expulsión ante Deportivo Madryn y otros dos por acumulación de amarillas.
En el caso de Orfila, la resolución abre dos caminos. Si se abona la multa, podrá estar en el banco el domingo; de lo contrario, deberá cumplir la suspensión justo en la última función del año, en un momento en el que la dirigencia avanza en las charlas por su continuidad.