Cuántos partidos se pierden Orfila y Juárez tras el polémico arbitraje de Adrián Franklin en Quilmes

Un año de reclamos

Lo de Quilmes no fue un hecho aislado para el “Santo”. A lo largo de la temporada se acumularon los fallos polémicos: el gol de cabeza de Álvaro Veliez anulado por un offside dudoso ante Chacarita, el 3-2 invalidado a Diego Diellos sobre el final en Jujuy, en un partido que terminó con un tenso cruce entre los dirigentes y Bruno Amiconi en los vestuarios, y el gol de Temperley en la última jugada en La Ciudadela, convertido en posición adelantada.