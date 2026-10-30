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Maradona cumpliría 66 años y la Justicia prepara el veredicto: qué pasa con el juicio por su muerte

El nuevo juicio comenzó en abril y tuvo 51 audiencias y 75 testigos. Seis acusados esperan el veredicto del tribunal.

CAUSA. La sentencia por la muerte de Diego Maradona se conocerá el 22 de diciembre.
CAUSA. La sentencia por la muerte de Diego Maradona se conocerá el 22 de diciembre.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

El cumpleaños 66 de Diego Armando Maradona llega con la causa por su muerte a las puertas de un desenlace. El nuevo juicio oral terminó la semana pasada y el tribunal, presidido por el juez Alberto Gaig, dará a conocer la sentencia el 22 de diciembre.

El debate comenzó el 14 de abril y se extendió durante 51 audiencias, en las que declararon 75 testigos. Fue un nuevo juicio, después de que el primero fuera anulado en 2025 por el escándalo que involucró a una de las juezas.

Siete personas llegaron acusadas, pero el médico Pedro Di Spagna fue absuelto porque ninguna de las partes sostuvo la acusación en su contra. Entre los seis acusados restantes están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Los últimos alegatos

En el cierre del debate, Luque volvió a defender su inocencia. “La defendí en todas las jornadas y la vuelvo a reiterar hoy”, afirmó. Para Perroni y Almirón, la fiscalía pidió las penas más bajas: cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.

Las hijas del “Diez” también hablaron ante el tribunal. “Se merece justicia como cualquier persona”, sostuvo Dalma Maradona, entre lágrimas. Jana Maradona, en tanto, le dedicó unas palabras a su padre. “Te extraño y te amo con todo mi corazón”, expresó.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en la casa de Tigre donde cursaba su internación domiciliaria tras una operación en la cabeza. Casi seis años después, su familia espera que la Justicia dé su veredicto.

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