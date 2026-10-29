Descarriló un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe: los vagones quedaron tirados junto a una vivienda

En ese contexto, el Ejecutivo analiza postergar la licitación para la privatización de las líneas Belgrano Cargas, junto con la del San Martín Cargas y Urquiza Cargas, para tentar a algunas empresas más que las ocho interesadas en el proceso, entre las que se encuentran un consorcio de cerealeras, el Grupo Roggio, Techint y el Grupo Emepa.