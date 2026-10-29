Descarriló un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe: los vagones quedaron tirados junto a una vivienda

Resumen para apurados
- Un tren del Belgrano Cargas descarriló este jueves en la ciudad de Santa Fe; varios vagones volcaron junto a una casa y cortaron el tránsito, sin dejar heridos.
- Se trata del sexto descarrilamiento en la capital provincial desde junio. Operarios y personal municipal trabajan en despejar las vías y remover un árbol derribado.
- El hecho coincide con los planes del Gobierno de postergar la licitación para privatizar la deficitaria empresa estatal, en busca de atraer a más inversores.
Una formación del Belgrano Cargas descarriló en la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe. Varios vagones quedaron volcados y provocaron importantes complicaciones de tránsito en distintos puntos de la capital provincial.
El hecho ocurrió antes de las 5, en Pasaje Irala al 3800, entre avenida Presidente Perón y avenida López y Planes. Los vagones, cargados con maíz, quedaron tumbados junto a una vivienda.
El tren dañó las vías y arrastró un árbol de gran porte, que quedó completamente destruido. Hasta el momento, no se registraron heridos durante el accidente ferroviario.
En la zona trabajan operarios de Trenes Argentinos, que deberán retirar los vagones caídos, reubicar los que no sufrieron daños y encarrilar el resto para sacar la formación de las calles.
Personal municipal trabaja, además, en la remoción del árbol. Se espera que las tareas demanden un tiempo considerable, por lo que los cortes podrían prolongarse.
Por el operativo de remoción de los vagones, hay corte total de tránsito en avenida López y Planes, en ambas manos, y en los cruces ferroviarios de las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia.
Uno de los puntos más afectados es avenida Iturraspe, donde se formaron filas de unas tres cuadras en dirección a la autopista.
El episodio es el segundo descarrilamiento del Belgrano Cargas en octubre y el sexto que se registra en la ciudad de Santa Fe desde junio.
La empresa ferroviaria es una de las cinco de las ocho empresas públicas que el Gobierno piensa privatizar, y que durante 2026 generó un déficit $ 11.200 millones.
En ese contexto, el Ejecutivo analiza postergar la licitación para la privatización de las líneas Belgrano Cargas, junto con la del San Martín Cargas y Urquiza Cargas, para tentar a algunas empresas más que las ocho interesadas en el proceso, entre las que se encuentran un consorcio de cerealeras, el Grupo Roggio, Techint y el Grupo Emepa.