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Doble alegría argentina en el WTA 125 de Curitiba: Sierra y Ortenzi clasificaron a cuartos de final

La marplatense ganó dos partidos seguidos por primera vez desde Roland Garros, y la riojana arrasó en 56 minutos. Podoroska festejó en Querétaro.

FIRME. Solana Sierra superó a Gabriela Ce en tres sets y avanzó a los cuartos de final en Curitiba.
FIRME. Solana Sierra superó a Gabriela Ce en tres sets y avanzó a los cuartos de final en Curitiba.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las tenistas argentinas Solana Sierra y Jazmín Ortenzi avanzaron a cuartos del WTA 125 de Curitiba tras vencer hoy a Gabriela Ce y Lourdes Ayala, respectivamente, en Brasil.
  • Sierra encadenó dos triunfos seguidos por primera vez desde Roland Garros y Ortenzi ganó en 56 minutos. A la par, Nadia Podoroska debutó con éxito en el WTA 125 de Querétaro.
  • Ortenzi se medirá ante la francesa Tubello y Sierra buscará semifinales ante Riera o Kabbaj, en una semana de gran impulso competitivo para el tenis femenino argentino.
Resumen generado con IA

Las tenistas argentinas tuvieron una jornada positiva en los torneos WTA 125 de Brasil y México. Solana Sierra y Jazmín Ortenzi se clasificaron para los cuartos de final en Curitiba, que se juega sobre polvo de ladrillo, mientras que Nadia Podoroska debutó con un triunfo en Querétaro.

Sierra, tercera preclasificada y número 101 del ranking mundial, venció a la brasileña Gabriela Ce (346°) por 7-6 (2), 3-6 y 6-4. En su debut había superado en sets corridos a su compatriota Justina González Daniele (421°). Así, la marplatense volvió a encadenar dos victorias en un cuadro principal por primera vez desde Roland Garros, donde alcanzó la tercera ronda.

La tenista, que en junio llegó a su mejor ubicación histórica, el puesto 56, buscará un lugar en las semifinales ante la ganadora del duelo entre la pergaminense Julia Riera (140°) y la marroquí Yasmine Kabbaj (255°).

Ortenzi, sin dar ventajas

Ortenzi (173°) también avanzó con autoridad. Después de superar a Victoria Bosio (316°) en su debut, la riojana de Chilecito le ganó 6-0 y 6-2 a Lourdes Ayala (807°), que venía de la clasificación, en apenas 56 minutos. En los cuartos de final se medirá con la francesa Alice Tubello (207°), que eliminó a Luna Cinalli (667°) por 6-4 y 6-3. La santafesina, de 18 años, se despidió después de conseguir su primera victoria en el cuadro principal de un WTA 125, ante la brasileña Ana Candiotto (557°).

Lusina Giovannini (199°) también quedó eliminada en la segunda ronda. Después de sorprender en su debut a la italiana Lucia Bronzetti (132°), cayó ante la brasileña Nauhany Vitoria Leme Da Silva (437°) por 6-4 y 6-4.

En México, Podoroska sigue dando pasos en su regreso. La rosarina de 29 años, que pasó gran parte de 2025 lejos de las canchas por problemas físicos y volvió a competir en mayo sin ranking, hoy ocupa el puesto 201. En Querétaro venció a la francesa Alice Rame (415°) por 6-4 y 6-3, y hoy enfrentará a la belga Miriam Bulgaru (377°) por un lugar en los cuartos de final.

Temas Nadia PodoroskaSolana SierraJazmín Ortenzi
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