Doble alegría argentina en el WTA 125 de Curitiba: Sierra y Ortenzi clasificaron a cuartos de final

Ortenzi, sin dar ventajas

Ortenzi (173°) también avanzó con autoridad. Después de superar a Victoria Bosio (316°) en su debut, la riojana de Chilecito le ganó 6-0 y 6-2 a Lourdes Ayala (807°), que venía de la clasificación, en apenas 56 minutos. En los cuartos de final se medirá con la francesa Alice Tubello (207°), que eliminó a Luna Cinalli (667°) por 6-4 y 6-3. La santafesina, de 18 años, se despidió después de conseguir su primera victoria en el cuadro principal de un WTA 125, ante la brasileña Ana Candiotto (557°).