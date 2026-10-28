Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán ante Platense: los puntajes de la caída por penales

Atlético Tucumán mostró una buena versión durante el primer tiempo, pero perdió claridad con el correr de los minutos y terminó pagando caro sus errores. Tesuri fue uno de los puntos altos y convirtió el gol que alimentó la ilusión del “Decano”, mientras que Di Plácido, Ferreira e Infante también tuvieron actuaciones destacadas. Sin embargo, el equipo se diluyó en el complemento, careció de respuestas en ataque y terminó despidiéndose de la Copa Argentina en la definición por penales.
Luis Ingolotti (5)
Mostró un buen rendimiento durante los 90 minutos. Firme y seguro para cortar centros. En los penales no estuvo eliminado, pero no tuvo responsabilidad en la eliminación del “Decano”.
Leonel Di Plácido (6)
Hizo un buen partido, estuvo intenso en la marca y mostró proyecciones interesantes por derecha. Se asoció muy bien con sus compañeros.
Clever Ferreira (6)
Perdió la marca en el gol que le permitió a Platense llegar al empate, en el único error que cometió durante todo el partido. El paraguayo ganó todos los otros duelos que disputó, tanto por abajo como por arriba.
Luciano Vallejo (5)
Le faltó tener mayor participación en la fase defensiva, ayudando más a sus compañeros, especialmente en el juego aéreo.
Juan Infante (6)
Se proyectó mucho por izquierda y se asoció muy bien con Laméndola. Fue el que envió el centro para que Tesuri llegue al gol.
Leonel Vega (4)
Salió lesionado a los 36 minutos del primer tiempo. No estaba teniendo mucha participación en el juego y cuando parecía que empezaba a mejorar, tuvo que dejar el campo de juego.
Renzo Tesuri (6)
Fiel a su estilo, entregó todo en la cancha. Corrió cada pelota, se sacrificó mucho por el equipo y además convirtió el gol que hizo ilusionar al “Decano”.
Lautaro Godoy (4)
No estuvo lúcido en el armado del juego, perdió muchas pelotas y encima desperdició una clara chance en el segundo tiempo para convertir el segundo tanto de Atlético.
Franco Nicola (3)
Corrió mucho, pero siempre sin sentido. Se mostró nervioso desde el arranque del encuentro. No tuvo orden y perdió muchas pelotas en la mitad de la cancha.
Nicolás Laméndola (5)
Arrancó muy bien, pero su juego se fue diluyendo. Participó en la jugada del gol de Tesuri. Luego, con el correr de los minutos, fue absorbido por los jugadores de Platense.
Leandro Díaz (3)
Aportó muy poco en ataque y fue bien controlado por los defensores del “Calamar”. Encima, en el segundo tiempo, casi se fue expulsado.
Julián Fernández (4)
Ingresó en reemplazo de Vega, pero aportó muy poco. En el segundo tiempo no estuvo firme en la recuperación y por su zona atacó mucho Platense.
Ramiro Ruiz Rodríguez (-)
Cuando ingresó en lugar de Tesuri se ubicó en el sector derecho del ataque y luego lo hizo como centrodelantero, pero en ninguna de las dos funciones fue gravitante.
Alexis Canelo (-)
Entró faltando muy pocos minutos, pero mostró mucha actitud para ir a pelear cada pelota.
Gabriel Compagnucci (-)
Casi no entró en contacto con la pelota cuando ingresó y encima le atajaron el penal con el que Atlético fue eliminado.
Rodrigo Granillo (-)
Casi no tuvo participación en el juego.