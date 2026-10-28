Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán ante Platense: los puntajes de la caída por penales

Atlético Tucumán mostró una buena versión durante el primer tiempo, pero perdió claridad con el correr de los minutos y terminó pagando caro sus errores. Tesuri fue uno de los puntos altos y convirtió el gol que alimentó la ilusión del “Decano”, mientras que Di Plácido, Ferreira e Infante también tuvieron actuaciones destacadas. Sin embargo, el equipo se diluyó en el complemento, careció de respuestas en ataque y terminó despidiéndose de la Copa Argentina en la definición por penales.