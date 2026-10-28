DeportesAtlético Tucumán

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán ante Platense: los puntajes de la caída por penales

El “Decano” tuvo buenos rendimientos individuales en defensa y por las bandas. Perdió peso ofensivo con el correr del partido. La eliminación dejó actuaciones dispares y varios puntos bajos.

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán ante Platense: los puntajes de la caída por penales
Por Redacción Deportes 28 Octubre 2026

Atlético Tucumán mostró una buena versión durante el primer tiempo, pero perdió claridad con el correr de los minutos y terminó pagando caro sus errores. Tesuri fue uno de los puntos altos y convirtió el gol que alimentó la ilusión del “Decano”, mientras que Di Plácido, Ferreira e Infante también tuvieron actuaciones destacadas. Sin embargo, el equipo se diluyó en el complemento, careció de respuestas en ataque y terminó despidiéndose de la Copa Argentina en la definición por penales.

Luis Ingolotti (5)

Mostró un buen rendimiento durante los 90 minutos. Firme y seguro para cortar centros. En los penales no estuvo eliminado, pero no tuvo responsabilidad en la eliminación del “Decano”.

Leonel Di Plácido (6)

Hizo un buen partido, estuvo intenso en la marca y mostró proyecciones interesantes por derecha. Se asoció muy bien con sus compañeros.

Clever Ferreira (6)

Perdió la marca en el gol que le permitió a Platense llegar al empate, en el único error que cometió durante todo el partido. El paraguayo ganó todos los otros duelos que disputó, tanto por abajo como por arriba.

Luciano Vallejo (5)

Le faltó tener mayor participación en la fase defensiva, ayudando más a sus compañeros, especialmente en el juego aéreo.

Juan Infante (6)

Se proyectó mucho por izquierda y se asoció muy bien con Laméndola. Fue el que envió el centro para que Tesuri llegue al gol.

Leonel Vega (4)

Salió lesionado a los 36 minutos del primer tiempo. No estaba teniendo mucha participación en el juego y cuando parecía que empezaba a mejorar, tuvo que dejar el campo de juego.

Renzo Tesuri (6)

Fiel a su estilo, entregó todo en la cancha. Corrió cada pelota, se sacrificó mucho por el equipo y además convirtió el gol que hizo ilusionar al “Decano”.

Lautaro Godoy (4)

No estuvo lúcido en el armado del juego, perdió muchas pelotas y encima desperdició una clara chance en el segundo tiempo para convertir el segundo tanto de Atlético.

Franco Nicola (3)

Corrió mucho, pero siempre sin sentido. Se mostró nervioso desde el arranque del encuentro. No tuvo orden y perdió muchas pelotas en la mitad de la cancha.

Nicolás Laméndola (5)

Arrancó muy bien, pero su juego se fue diluyendo. Participó en la jugada del gol de Tesuri. Luego, con el correr de los minutos, fue absorbido por los jugadores de Platense.

Leandro Díaz (3)

Aportó muy poco en ataque y fue bien controlado por los defensores del “Calamar”. Encima, en el segundo tiempo, casi se fue expulsado.

Julián Fernández (4)

Ingresó en reemplazo de Vega, pero aportó muy poco. En el segundo tiempo no estuvo firme en la recuperación y por su zona atacó mucho Platense.

Ramiro Ruiz Rodríguez (-)

Cuando ingresó en lugar de Tesuri se ubicó en el sector derecho del ataque y luego lo hizo como centrodelantero, pero en ninguna de las dos funciones fue gravitante.

Alexis Canelo (-)

Entró faltando muy pocos minutos, pero mostró mucha actitud para ir a pelear cada pelota.

Gabriel Compagnucci (-)

Casi no entró en contacto con la pelota cuando ingresó y encima le atajaron el penal con el que Atlético fue eliminado.

Rodrigo Granillo (-)

Casi no tuvo participación en el juego.

Temas SaltaCopa ArgentinaLeandro DíazRenzo TesuriClub Atlético TucumánClever Ferreira
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos
1

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump
2

Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
3

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
4

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración
5

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”
2

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027
3

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte
5

El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte

Más Noticias
Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump

Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Atlético Tucumán-Platense: los hinchas comenzaron a copar las calles de Salta antes de la semifinal

Atlético Tucumán-Platense: los hinchas comenzaron a copar las calles de Salta antes de la semifinal

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Comentarios